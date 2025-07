Un chien de thérapie tire sa révérence après avoir réconforté des centaines d’élèves pendant 7 ans

Il a arpenté les couloirs de l’école de sa ville avec douceur et bienveillance, devenant une véritable figure familière pour des générations d’élèves. Skye, un chien pas comme les autres, s’apprête à tourner une page importante de sa vie après avoir accompli une mission pleine de tendresse et d’écoute. L’heure est venue pour ce fidèle et imposant compagnon à 4 pattes de troquer ses journées de travail contre un repos bien mérité, sous les applaudissements de toute une communauté reconnaissante.