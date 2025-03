Un chien endeuillé devient la mascotte des pompiers qui ont éteint l'incendie ayant détruit sa maison

Un chien endeuillé par le décès de son propriétaire, survenu lors d’un incendie, a rapidement trouvé une famille et un foyer, la caserne des pompiers en l’occurrence, rapportait WSB-TV Channel 2.

Le drame avait eu lieu le 24 janvier 2025. Les pompiers du comté de Gilmer, dans l’Etat de la Géorgie (Etats-Unis), étaient intervenus dans une maison où un feu venait de se déclarer.

A leur arrivée sur les lieux, l’habitation était déjà envahie par les flammes. Alors qu’ils s’employaient à les éteindre, un petit chien était apparu. Il était venu vers eux et resté à leurs côtés. Son propriétaire avait perdu la vie dans cet incendie.

Le surlendemain, l’un des soldats du feu est revenu sur place pour évaluer les dégâts et secourir d’éventuels animaux survivants. Le chien s’empressé de le rejoindre, puis le pompier a constaté qu’il y en avait d’autres, tous en vie, dans un abri à l’arrière de la propriété dévastée.

Les canidés ont été évacués. Celui qui était venu à la rencontre des pompiers l’avant-veille a été pris en charge par leur collègue Katherine Evans. Elle l’a appelé Riggs et il a même reçu un grade honoraire, celui de lieutenant.

Mascotte des pompiers et futur chien de thérapie

Soigné, castré et vacciné dans un refuge local, le lieutenant Riggs a suivi des séances d’éducation assurées gratuitement par Sharon Callan, éducatrice canin chez Paws Be Good 4 U et fondatrice de l’association Shelter Dogs for Veterans.

Friends Of Gilmer Animal Shelter / Facebook

Le chien s’est également vu offrir une niche, des jouets et des friandises de la part d’habitants du comté.

Riggs est officiellement devenu la mascotte de la caserne, où il vit et commencera même bientôt un travail. Il sera, en effet, formé pour devenir chien de thérapie. Sa mission consistera à réconforter les pompiers et les victimes.