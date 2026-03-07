Une chienne sauvée montre à quel point elle tient à ses maîtres en les protégeant quoi qu’il arrive (vidéo)

Dans de touchantes vidéos partagées sur son compte Instagram, une jeune femme nommée Jess dévoile l'incroyable instinct de protection de Roo, sa chienne sauvée de l'errance. Profondément reconnaissante d'avoir été sortie de la rue alors qu'elle était chétive et malade, l'ancienne chienne errante agit désormais comme une véritable garde du corps, offrant à sa maîtresse un indéfectible sentiment de sécurité au quotidien.

C’est sur son compte Instagram qu’une jeune femme, prénommée Jess, a récemment diffusé des images de Roo, sa chienne sauvée de l’errance, en train de faire ce qu’elle fait le mieux : protéger sa famille.

« Tout a commencé lorsque j'ai recueilli ce chiot errant. »

Si la chienne a une expression faciale très douce et une attitude très calme, elle n’en demeure pas moins vigilante et sérieuse. Prête à défendre sa maîtresse, elle sait lui montrer à quel point elle tient à elle, lui rendant au centuple l’amour qu’elle ressent à son égard. En effet, Jess l’a sauvée de l’errance , et lui a offert le foyer chaleureux qu’elle méritait. Lorsqu’elle l’a accueillie, elle était très maigre et n’avait pas l’air en forme, à l’inverse d’aujourd’hui, comme on peut le voir sur une publication partagée par la jeune femme. « Regardez-la maintenant, super forte, super en forme et super heureuse ! Dès que j'ai pris la deuxième photo d'elle assise dans la piscine naturelle, cela m'a rappelé la première ! », s’émouvait-elle en légende du post.

« Une garde du corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ».

Une adoption qui a donné naissance à un lien très fort et complice. Ce n’est donc pas étonnant que Roo ait cette attitude et ait développé un fort instinct de protection , comme on peut le voir sur la vidéo en question qui a été relayée par DogTime .

A lire aussi : Déposé en catastrophe chez elle par sa sœur, cette jeune femme prend en charge ce croisé Caniche négligé et le filme avec humour avant sa métamorphose (vidéo)

En alerte, la chienne protège sa famille, comme les images en témoignent.

« Elle est super alerte et à l'écoute de son environnement, c'est comme si elle avait une vision laser et des antennes paraboliques à la place des oreilles ! » indiquait la jeune femme avant d’ajouter : « Avant, je me sentais un peu paranoïaque lorsque je marchais dans le noir, par exemple, mais je peux affirmer avec certitude que depuis que Roo est à mes côtés, c'est comme si j'avais des yeux derrière la tête. [...] Certains diront qu'elle est « réactive », mais je dirais plutôt qu'elle est très attentive, une ancienne chienne des rues qui comptait sur sa vigilance et son instinct pour survivre. Elle a la capacité de lire l'énergie des gens mieux que moi et je fais confiance à son jugement. »

La maîtresse de Roo précisait enfin qu’elle était étonnée de certains comportements de Roo, qui pourraient ressembler à ceux d’un « chien policier dressé pour les interrogatoires…». Mais qu’importe, avec sa chienne protectrice à ses côtés, Jess sait qu’elle n’a rien à craindre et se sent toujours en sécurité !