Ignorant totalement les autres chiens de la pension cette petite Caniche attend patiemment le retour de sa propriétaire (vidéo)

Luna, une chienne au tempérament très réservé, s'est signalée par son attitude inattendue dans une pension canine. Filmée seule à l'écart de ses congénères, elle n'a retrouvé son enthousiasme que lorsque ses propriétaires sont venus la chercher.

Pour bon nombre de chiens, passer la journée en pension canine est un pur bonheur. Même s'ils préféreraient, bien entendu, rester auprès de leurs humains, ils sont fous de joie de retrouver leurs congénères pour jouer avec eux, courir partout et parfois même se baigner. Certaines garderies mettent, en effet, des bassins à la disposition des loulous.

D'autres chiens, en revanche, s'y plaisent beaucoup moins. L'agitation, même joyeuse, qui y règne peut les mettre mal à l'aise. C'est le cas d'une adorable Caniche répondant au nom de Luna.

Sa propriétaire, prénommée Jayne et habitant Kuala Lumpur en Malaisie, en a récemment donné un aperçu dans une vidéo postée sur son compte TikTok « @jayneongjy ». Ladite séquence est rapidement devenue virale, ayant généré près de 15 millions de vues depuis sa mise en ligne le 15 mai 2026.

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@jayneongjy / TikTok

On y voit la jeune femme pousser la porte de la pension pour récupérer Luna, qu'elle décrit comme « introvertie », puis cette dernière littéralement dos au mur. Assise et immobile, à l'écart des autres chiens, elle ne fait que les observer, sans se rendre compte de la présence de ses maîtres.

Elle n'attendait qu'une chose : que ses humains viennent la chercher

La chienne finit par les repérer et s'empresse de les rejoindre en slalomant parmi ses semblables. Elle donne l'impression qu'elle n'attendait qu'une seule chose : l'arrivée de ses « parents » pour qu'ils la ramènent enfin à la maison.

Ses propriétaires sont certainement obligés de la confier à une pension, devant assurément passer le plus clair de leurs journées au travail, mais Luna n'est manifestement pas ravie d'y être. Peut-être ne supporte-t-elle pas la solitude et ne peut donc pas être laissée à la maison pendant leur absence ? Ou alors, l'alternative serait peut-être de lui trouver un pet-sitter, vu qu'elle semble plus détendue en compagnie des humains qu'avec les autres chiens.

Voici la vidéo, relayée par PetHelpful :

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