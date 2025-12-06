Après son abandon, une ancienne chienne de course retrouve douceur et sécurité auprès d'une peluche (vidéo)

Dans le monde de la petite enfance, on a pour habitude de qualifier les peluches d’objets transitionnels, permettant aux nourrissons de trouver une présence rassurante et d’affronter des situations nouvelles. Chez nos amis canins, cet objet peut également remplir ce rôle. Un peu comme le lapin rose de Poppy, une femelle Lévrier.

Selon l’association de défense des droits des animaux Animal Liberation, il naît chaque année environ 18.000 Lévriers en Australie. Réputés pour leur vitesse, ces chiens sont élevés pour participer à des courses. Certains sont même utilisés pour la reproduction. Malheureusement, lorsque la carrière de l’animal est terminée, celui-ci est tout simplement abandonné. Comme nombre de ses congénères, c’est la triste histoire qu’a connue Poppy.



© @misspoppy.thegrey / Instagram

En parallèle, Emma a fait connaissance avec la race des Lévriers grâce au toutou de sa voisine. Elle a ainsi réalisé à quel point ils peuvent être doux et affectueux. Elle se rappelle auprès de Newsweek ce qui l’a décidée à franchir le pas : “J'ai [...] découvert combien de Lévriers étaient abandonnés après leur carrière de course, et qu'il n'y avait tout simplement pas assez de foyers pour les accueillir. C'est ce qui m'a poussée à adopter un Lévrier”.

C’est ainsi que Poppy est entrée dans la vie d’Emma et sa famille. Les premiers temps n’ont pourtant pas été simples. La boule de poils se montrait nerveuse, et elle passait ses soirées à pleurer. Sa maîtresse raconte : “Pendant les 2 premières semaines, elle se réveillait la nuit et errait dans la maison en pleurant. Cela nous brisait le cœur de penser à sa tristesse et à sa confusion”.

Sa nouvelle famille a donc décidé de lui donner un lapin en peluche rose. Contre toute attente, l’objet transitionnel a parfaitement rempli son rôle. Poppy a commencé à dormir avec son jouet tout doux, et son comportement a progressivement changé. La chienne s’est ainsi montrée plus confiante et détendue. À tel point que le lapin rose a, petit à petit, perdu de son importance. Mais il n’est pas oublié pour autant, et il arrive qu’Emma surprenne sa boule de poils, la tête blottie contre son ami en peluche.

L’histoire de Poppy montre qu’adopter un compagnon à 4 pattes n’est pas toujours simple, et que son passé peut avoir une influence. Elle prouve également qu’avec beaucoup de patience et d’amour , il n’y a rien d’insurmontable.

