Disparu pendant 8 ans, ce chien identifié grâce à sa puce retrouve à 10 ans le garçon qui l’attendait depuis son enfance

Après 8 longues années d'absence, un chien porté disparu a retrouvé sa famille grâce à sa puce d'identification et à l'appel inattendu d'un refuge. Un dénouement aussi improbable qu'émouvant, qui a permis à son jeune maître de renouer avec son compagnon de toujours.

Ayden Clevidence, 18 ans, habite le comté de Marshall dans le Kentucky (Etats-Unis). Il n'avait que 10 ans quand son meilleur ami, un chien appelé Terrell, s'était volatilisé.

Sa famille l'avait adopté au refuge du comté voisin de McCracken. « Nous sommes devenus inséparables depuis ce moment-là », raconte l'adolescent à WPSD Local 6 . « Un jour, je suis rentré chez moi, et il avait disparu », poursuit-il.



WPSD Local 6

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

Les seuls souvenirs qu'Ayden Clevidence gardait de « T » (c'est ainsi qu'il le surnomme) étaient son collier et ses jouets.

« Environ un an plus tard, nous avons décidé d’abandonner »

« Cela m’a brisé le cœur car [Ayden] a pleuré pendant presque un an. Nous avons appelé des refuges pour animaux, des vétérinaires et tout le monde. Nous sommes partis à sa recherche, et finalement, environ un an plus tard, nous avons décidé d’abandonner », confie sa mère Tonya Hudson.

8 ans après, en mai 2026, cette dernière a reçu un appel inattendu de la part du refuge du comté de Callowey, à une poignée de kilomètres de là. « La femme m’a dit [...] que je devais venir récupérer mon chien, relate Tonya Hudson. Je pensais vraiment qu’il s’agissait de (mon autre chien) Bella… Je lui ai demandé : “Est-ce une femelle noire ?” Elle a répondu : “Non. C’est un mâle noir bringé” ».

Son interlocutrice lui a précisé que le nom indiqué par sa puce était Terrell. La maman n'en croyait pas ses oreilles.



WPSD Local 6

« Je me suis dit : “OK. Ça pourrait bien marcher à nouveau” »

A l'approche des retrouvailles, elle se demandait si le quadrupède allait la reconnaître. Elle a vite eu la réponse : « Il est monté dans la voiture, s'est tenu debout sur le siège arrière et c'était parti. Je me suis dit : “OK. Ça pourrait bien marcher à nouveau” ».

Le chien a aujourd'hui 10 ans, tandis qu'Ayden Clevidence vient d'achever ses études secondaires. Malgré toutes ces années passées loin l'un de l'autre, leur lien est resté fort. Le jeune homme a bien l'intention de rattraper le temps perdu et de partager autant de bons moments que possible avec lui.

A lire aussi : Jugé « défectueux » par son éleveur, ce Teckel aveugle prend une revanche éclatante dans sa piscine (vidéo)