Disparu pendant 8 ans, ce chien identifié grâce à sa puce retrouve à 10 ans le garçon qui l’attendait depuis son enfance
Après 8 longues années d'absence, un chien porté disparu a retrouvé sa famille grâce à sa puce d'identification et à l'appel inattendu d'un refuge. Un dénouement aussi improbable qu'émouvant, qui a permis à son jeune maître de renouer avec son compagnon de toujours.
Ayden Clevidence, 18 ans, habite le comté de Marshall dans le Kentucky (Etats-Unis). Il n'avait que 10 ans quand son meilleur ami, un chien appelé Terrell, s'était volatilisé.
Sa famille l'avait adopté au refuge du comté voisin de McCracken. « Nous sommes devenus inséparables depuis ce moment-là », raconte l'adolescent à WPSD Local 6. « Un jour, je suis rentré chez moi, et il avait disparu », poursuit-il.
Les seuls souvenirs qu'Ayden Clevidence gardait de « T » (c'est ainsi qu'il le surnomme) étaient son collier et ses jouets.
« Environ un an plus tard, nous avons décidé d’abandonner »
« Cela m’a brisé le cœur car [Ayden] a pleuré pendant presque un an. Nous avons appelé des refuges pour animaux, des vétérinaires et tout le monde. Nous sommes partis à sa recherche, et finalement, environ un an plus tard, nous avons décidé d’abandonner », confie sa mère Tonya Hudson.
8 ans après, en mai 2026, cette dernière a reçu un appel inattendu de la part du refuge du comté de Callowey, à une poignée de kilomètres de là. « La femme m’a dit [...] que je devais venir récupérer mon chien, relate Tonya Hudson. Je pensais vraiment qu’il s’agissait de (mon autre chien) Bella… Je lui ai demandé : “Est-ce une femelle noire ?” Elle a répondu : “Non. C’est un mâle noir bringé” ».
Son interlocutrice lui a précisé que le nom indiqué par sa puce était Terrell. La maman n'en croyait pas ses oreilles.
« Je me suis dit : “OK. Ça pourrait bien marcher à nouveau” »
A l'approche des retrouvailles, elle se demandait si le quadrupède allait la reconnaître. Elle a vite eu la réponse : « Il est monté dans la voiture, s'est tenu debout sur le siège arrière et c'était parti. Je me suis dit : “OK. Ça pourrait bien marcher à nouveau” ».
Le chien a aujourd'hui 10 ans, tandis qu'Ayden Clevidence vient d'achever ses études secondaires. Malgré toutes ces années passées loin l'un de l'autre, leur lien est resté fort. Le jeune homme a bien l'intention de rattraper le temps perdu et de partager autant de bons moments que possible avec lui.
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Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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