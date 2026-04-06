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Abandonné dans un carton, un chiot en sang et refusant de s'alimenter car atteint de parvovirose est sauvé de justesse par une équipe vétérinaire


dans la catégorie Emotion

Contre toute attente, Rockin’ Robin, minuscule chienne gravement atteinte par la parvovirose, a finalement montré des signes encourageants après une prise en charge d’urgence. Désormais stabilisée et de retour au refuge, elle suscite un réel espoir chez ceux qui se battent pour sa survie.

Illustration : "Abandonné dans un carton, un chiot en sang et refusant de s'alimenter car atteint de parvovirose est sauvé de justesse par une équipe vétérinaire"
© Stray Rescue of St. Louis

Récemment, un petit refuge basé dans une zone rurale du Missouri (Etats-Unis) avait recueilli un chiot femelle extrêmement mal en point. La petite chienne, qui pesait un peu plus de 2 kilogrammes, venait d'être abandonnée dans une boîte, déposée devant la structure d'accueil, d'après The Dodo.

Les symptômes observés sur elle laissaient suspecter la parvovirose. Cela a été confirmé par la suite. Le refuge en question n'avait pas les ressources nécessaires pour la soigner, ni pour l'héberger séparément des autres pensionnaires canins, la maladie étant hautement contagieuse. L'association a donc contacté Stray Rescue of St. Louis, mieux équipée et disposant même de sa propre clinique vétérinaire ouverte 24h sur 24.

Illustration de l'article : Abandonné dans un carton, un chiot en sang et refusant de s'alimenter car atteint de parvovirose est sauvé de justesse par une équipe vétérinaire
Stray Rescue of St. Louis

Il y avait urgence ; le chiot refusait de manger et du sang était présent dans ses selles. Fort heureusement, Stray Rescue of St. Louis a rapidement accepté de le sauver.

La jeune chienne a été appelée Rockin’ Robin. A son arrivée, l'équipe de Stray Rescue of St. Louis a commencé à la soigner, mais elle s'est vite rendu compte qu'elle avait besoin d'une prise en charge spécialisée. Elle a aussitôt été transférée à la clinique vétérinaire.

« Nous avons hâte de voir ses petits yeux tristes remplis d’espoir et de joie »

« Jusqu’à présent, elle a reçu des perfusions, des transfusions de plasma et d’électrolytes, une sonde d’alimentation ainsi que des médicaments vitaux, indiquait Stray Rescue of St. Louis sur sa page Facebook. On lui a également posé un cathéter central dans sa veine jugulaire afin de permettre des prélèvements sanguins, pour éviter de devoir la piquer sans cesse pour contrôler sa glycémie. »

Illustration de l'article : Abandonné dans un carton, un chiot en sang et refusant de s'alimenter car atteint de parvovirose est sauvé de justesse par une équipe vétérinaire
Stray Rescue of St. Louis

Alors qu'elle semblait condamnée, Rockin’ Robin a désormais toutes les chances de son côté pour espérer remonter la pente. Vétérinaires et bénévoles sont optimistes.

D'ailleurs, son état s'est légèrement amélioré dès le lendemain, si bien qu'elle a été ramenée au refuge. On lui a aménagé un box confortable dans la partie dédiée aux chiens atteints de parvovirose.

« Nous avons hâte de voir ses petits yeux tristes remplis d’espoir et de joie, mais d’abord, nous devons la remettre sur pattes », peut-on lire sur la page Facebook de Stray Rescue of St. Louis.

A lire aussi : Un chiot tremblant et fébrile trouve du réconfort, ainsi que de la force, auprès d’un chat

Quels sont les signes d’alerte de la parvovirose chez le chiot et comment réagir rapidement ?

La parvovirose constitue une urgence vitale. Une prise en charge précoce peut faire toute la différence, comme cela a été le cas pour Rockin’ Robin. Voici les signaux à ne jamais ignorer et les bons réflexes à adopter :

  • Symptômes : abattement, refus de s’alimenter, vomissements répétés, diarrhées (souvent hémorragiques), déshydratation.
  • Chiots à risque : les jeunes canidés qui n'ont pas été vaccinés ou dont la vaccination est incomplète sont les plus vulnérables.
  • Réaction immédiate : consulter un vétérinaire sans attendre, dès l’apparition des premiers signes.
  • Isolement : la maladie étant extrêmement contagieuse, éviter tout contact avec d’autres chiens et désinfecter les surfaces.
  • Prévention : la vaccination reste la meilleure protection.

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