Adoptée depuis quelques jours, cette chienne disparaît dans les bois et seule sa famille d’accueil continue de la chercher (vidéo)

L’histoire de Coconut, une petite Chihuahua disparue peu après son adoption, a ému de nombreux internautes. Alors que ses nouveaux propriétaires ont vite abandonné les recherches, son ancienne famille d’accueil, Danielle, a refusé de baisser les bras. Celle-ci a fini par retrouver la petite chienne dans les bois, une issue émouvante qui soulève désormais des interrogations sur son avenir.

Perdre un chien est souvent une expérience particulièrement douloureuse. Danielle, famille d’accueil pour chiens, en a fait l’amère expérience. Habituée à prendre soin d’animaux en attente d’adoption, elle connaît bien le stress lié aux recherches d’un chien disparu, mais rien ne l’avait préparée à l’angoisse qu’elle a ressentie récemment lorsque Coconut, l’une de ses anciennes pensionnaires, s’est soudainement volatilisés.

Une fuite inquiétante

Quelques jours seulement après son adoption, Coconut, une petite femelle Chihuahua, s’est en effet échappée de son harnais lors d'une sortie et a disparu dans une zone boisée. Sa nouvelle famille a rapidement pris la décision de ne plus poursuivre les recherches, évoquant même la possibilité de la confier à quelqu’un d’autre si elle était retrouvée.

© @just_another_sahw / TikTok

Face à cette situation dramatique, Danielle a été la seule à continuer de la chercher. Elle s’est rendue sur les lieux exacts de sa disparition et a appelé la chienne sans relâche.

L’émotion a été immense lorsqu’elle a finalement retrouvé Coconut dans les bois ! Surprise et folle de joie, Danielle s’est immédiatement précipitée vers la petite chienne qui était visiblement tout aussi heureuse de la revoir.

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Une nouvelle famille pour Coconut

Relayée par PetHelpful, l’histoire de Coconut a profondément touché les internautes, suscitant une vague d’émotion et de questions autour de son parcours. Sous la publication de Danielle sur Instagram, plusieurs messages poignants ont exprimé leur tristesse et leur soulagement, comme ce commentaire : « Ça me brise le cœur. Ils l’ont abandonnée, c’est certain. Je ne vous remercierai jamais assez de vous en être soucié et d’être retourné la chercher. Mon doux ange, tu es de nouveau en sécurité. »

D’autres ont souligné l’attachement évident entre la petite chienne et sa famille d’accueil, évoquant l’idée qu’elle aurait enfin « retrouvé sa mère ».

© @just_another_sahw / TikTok

Aujourd’hui, Danielle se trouve face à un choix délicat : déjà responsable de 3 chiens et engagée comme famille d’accueil pour des animaux en détresse, elle hésite à adopter définitivement Coconut, malgré l’amour évident qu’elle lui porte. Cette décision n’est pas simple, mais elle s’inscrit dans le rôle parfois complexe des familles d’accueil, qui doivent concilier l’attachement et la capacité à continuer d’aider d’autres chiens.

En attendant, Coconut bénéficie d’un immense élan de soutien et de générosité, avec des cadeaux venus de partout, et tout porte à croire qu’elle est en réalité déjà chez elle...

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L’info Woopets – Pourquoi un chien fugue-t-il ?

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