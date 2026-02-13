La grasse matinée inhabituelle de ce chien inquiète sa maîtresse rentrée précipitamment du travail pour vérifier son état, mais cache une histoire poignante (vidéo)

Un chien sénior adopté en refuge a récemment beaucoup inquiété sa propriétaire par un comportement inhabituel. La grasse matinée du quadrupède n'avait rien d'inquiétant, mais elle est venue rappeler qu'il n'avait pas toujours eu la vie facile.

Tonka, un chien sénior au passé douloureux, a eu la chance de trouver une adoptante aimante et attentionnée. Elle l'a sorti du refuge et lui a permis de mener la vie heureuse et paisible qu'il mérite.

Il est la vedette du compte TikTok « @tonka.michael », que suivent des milliers de followers. L'une des vidéos que l'on peut y découvrir est devenue virale, montrant le Pitbull encore endormi dans le lit de sa maîtresse à une heure inhabituellement tardive de la matinée.

D'ordinaire, Tonka se lève tôt pour sortir faire ses besoins, avant que sa propriétaire ne parte travailler. Ce jour-là en revanche, il ne l'avait pas fait.

Inquiète de constater qu'il n'était toujours pas réveillé (on ignore comment, si elle le surveille via une caméra connectée ou si un éventuel membre de la famille l'a prévenue), elle a décidé de quitter son travail à 10 heures pour rentrer chez elle et s'enquérir de son état.

A l'arrivée de son humaine, Tonka a levé lentement la tête, baillé et s'est retourné sur le dos, montrant clairement qu'il n'avait pas encore envie de se lever.

Voici la vidéo, mise en ligne le 4 novembre 2025 sur TikTok, où elle a généré 4,1 millions de vues, et relayée par Newsweek :

Abandon, âge et maladie

Tout allait bien, donc, pour le chien à ce moment-là, mais sa maîtresse a expliqué, dans une autre vidéo, que cette attitude avait très probablement pour origine sa poignante histoire ; Tonka avait, en effet, été découvert abandonné à Detroit, dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis), alors qu'il était très faible et mal en point.



Sa propriétaire a également précisé, en réagissant aux commentaires d'internautes, que son ami à 4 pattes était atteint d'un cancer, en plus de son âge avancé. D'où sa grande fatigue.

Son sommeil important peut aussi être interprété comme un signe de récupération et de bien-être après un passé difficile.

Désormais en sécurité, aimé et bien au chaud, Tonka semble profiter pleinement de sa nouvelle vie.