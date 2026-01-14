En rencontrant une chienne timide au refuge, elle ne se doutait pas que leur échange de regards marquerait le début d’une amitié profonde

Parfois, il suffit d’un regard et de beaucoup de patience pour changer le destin d’un chien en mal de repères. Derrière certains parcours chaotiques se cachent des personnalités sensibles, capables de s’épanouir pleinement une fois entourées de compréhension et d’affection. L’histoire d’une femelle Rottweiler appelée Britta en est une belle illustration.

Trouvée errante dans les rues de Glasgow en Ecosse, une femelle Rottweiler avait été recueillie et prise en charge par l’association locale Glasgow Dogs Trust.

La chienne, appelée Britta par ses bienfaiteurs, avait eu du mal à s’adapter à la vie au refuge, en particulier à la présence de ses congénères. Elle faisait montre d’une certaine réactivité à l’égard des autres chiens, d’après le Daily Record .

Les bénévoles l’ont toutefois aidée à se détendre et à surmonter ses problèmes comportementaux.



Dogs Trust Glasgow / Instagram

Environ un an après son arrivée au refuge, Britta a attiré l’attention d’une jeune femme prénommée Amy. Cette dernière a été touchée par son enthousiasme et son caractère expressif. “L'équipe de Dogs Trust m'a apporté un soutien incroyable, prenant le temps de me rencontrer à plusieurs reprises pour s'assurer qu'il existait une véritable connexion entre nous et que nous étions faites l'une pour l'autre”, raconte-t-elle.

“Elle est devenue ma fidèle compagne et une partie importante de mon quotidien”

Amy a finalement décidé d’adopter Britta. Depuis cette magnifique rencontre, la chienne coule des jours heureux au sein de sa nouvelle famille. Elle cohabite avec un autre chien sans le moindre problème et côtoie d’autres animaux, notamment un cheval.



Dogs Trust Glasgow / Instagram

Elle enchaîne découvertes et longues promenades en pleine nature.



Dogs Trust Glasgow / Instagram

“Britta et moi avons construit une vie remplie d'aventures partagées : de longues balades à la campagne, des journées à la plage où le vent caresse son pelage, et des voyages en voiture où elle observe avec émerveillement le monde qui défile, peut-on lire de la part d’Amy sur le compte Instagram de Glasgow Dogs Trust. Grâce à la patience, la confiance et beaucoup d'amour, elle a non seulement trouvé un foyer, mais elle est devenue ma fidèle compagne et une partie importante de mon quotidien.”

A lire aussi : Les larmes de joie d'une bergère retrouvant son chien disparu depuis près d'un mois (vidéo)