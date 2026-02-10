Une famille d'accueil trouvée pour ce chien policier à la retraite qui attendait un foyer chaleureux depuis 3 mois

L’attente a pris fin pour Napoléon. Ce chien renifleur de stupéfiants ayant servi au sein de la police cherchait sa famille d’accueil depuis 3 mois et son départ à la retraite.

Un chien dont la carrière au sein de la police avait récemment pris fin a rejoint un foyer aimant plusieurs mois plus tard, rapportait Liberté - Le Bonhomme Libre .

Napoléon, Berger Belge Malinois de 8 ans et demi, avait pris sa retraite en octobre 2025, quittant la police nationale après une carrière de 5 ans. Il était spécialisé dans la détection de stupéfiants et faisait partie de la brigade cynophile de Caen (14).



Police Nationale du Calvados / Facebook

Depuis son départ, son maître-chien et les forces de l’ordre étaient à la recherche d’une famille disposée à l’accueillir et à l’aider dans sa transition vers la vie civile. De multiples appels avaient été lancés dans ce but. Ils avaient été relayés par de nombreux internautes.

Trouver le cadre de vie adéquat pour Napoléon était tout sauf simple. En règle générale, les chiens ayant servi dans la police, la gendarmerie ou les forces armées sont destinés à des adoptants expérimentés et qui sont en mesure de répondre à leur important besoin en activité.



Police Nationale du Calvados / Facebook

A force de persévérance, le vœu de l’entourage de Napoléon a néanmoins fini par être exaucé. La bonne nouvelle a, en effet, été annoncée par la Police Nationale du Calvados sur sa page Facebook le 29 janvier 2026. “Napoléon entame désormais une nouvelle vie auprès de sa famille d’accueil, qui l’attendait avec impatience”, peut-on lire dans ce post.

Napoléon vit désormais avec 3 autres chiens

Le chien peut à présent profiter pleinement de sa retraite, au grand bonheur de son maître qui est “aujourd’hui rassuré et heureux de savoir Napoléon installé dans un environnement paisible et chaleureux, aux côtés de 3 autres congénères, déjà curieux de faire sa connaissance.”



Police Nationale du Calvados / Facebook

A lire aussi : Une famille reçoit un appel inattendu au sujet de sa chienne disparue un soir d'hiver pluvieux 5 ans plus tôt

Dans son post, la Police Nationale du Calvados a tenu à adresser ses remerciements à tous ceux qui avaient relayé ses appels au sujet du Malinois et a promis de donner régulièrement de ses nouvelles.