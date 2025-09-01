Sauvé de l'errance, ce chien change de vie 1400 km plus loin où il a pour mission de retrouver ses congénères perdus

Après une vie semée d’embûches, un chien sauvé in extremis d’une fin tragique s’est révélé être un véritable héros au flair exceptionnel. Aujourd’hui, à l’aube d’une retraite bien méritée, Rico peut se targuer d’avoir changé le destin de nombreux animaux et touché le cœur de tous ceux qui ont croisé sa route.

Rico, chien de 10 ans, avait connu l’errance et risqué l’euthanasie au Portugal. Il s’est ensuite vu offrir un nouveau départ en Angleterre où il s’apprête à profiter d’une retraite bien méritée, après s’être mis au service de ses congénères perdus et de leurs familles, rapporte la BBC .



Rachel Rodgers

Il est, en quelque sorte, la vedette et la mascotte de la Canine School of Trailing, un centre formant des chiens pisteurs, fondé à Whitchurch dans le Shropshire par sa propriétaire Rachel Rodgers.

Rico est incontestablement l’un des canidés les plus doués dans ce domaine. Rachel Rodgers n’en savait rien lorsqu’elle l’avait adopté.

Elle avait découvert son histoire alors qu’il était menacé d’euthanasie au Portugal. Touchée par son sort, se disant qu’elle ne pouvait pas “laisser cet adorable petit chiot être euthanasié”, elle avait payé sa prise en charge par une association locale. Cette dernière n’ayant pu lui trouver un adoptant, il avait été décidé de l’amener au Royaume-Uni.



Rachel Rodgers

Le chien a ensuite révélé son talent naturel de pisteur, notamment lorsque Rachel Rodgers l’aidait à surmonter sa peur des enfants et des hommes. Elle lui avait fait suivre des cours, et il avait très vite excellé dans cet exercice.

“Dès qu’on lui met un objet imprégné d’une odeur sous le nez, il est en mission et une étincelle s’allume dans son regard”, dit, en effet, sa maîtresse.

Des aptitudes employées dans la recherche de chiens perdus. Rico compte ainsi plusieurs sauvetages de congénères égarés à son actif, dont un Collie resté introuvable pendant plusieurs jours lors d’une tempête.

Nominé pour un prix

Il n’a d’ailleurs pas secouru que des chiens, puisqu’il a contribué à la localisation d’un capybara appelé Cinnamon et s’étant échappé d’un zoo à Telford. “C'était très difficile parce que nous n'avions pas d’objet portant l’odeur de Cinnamon, se souvient Rachel Rodgers. Nous ne pouvions nous servir que d’excréments de capybara, mais [Rico] s'en est plutôt bien sorti.”

Rico va désormais partir en semi-retraite, car des problèmes de santé ne lui permettent plus de couvrir de grandes distances.

A lire aussi : Une chienne affamée et privée de tout vit sa première nuit de quiétude et de confort grâce à sa famille d'accueil (vidéo)



Rachel Rodgers

Par ailleurs, il a été nominé pour un prix, les “Make a Difference Awards” de la BBC Radio Shropshire en l’occurrence. Pour sa propriétaire, ce serait une belle consécration pour marquer la fin de sa belle carrière et son incroyable parcours.