Une simple livraison de colis permet à cette adolescente de sauver in extremis son chien attaqué et blessé

Une simple notification de livraison a bouleversé le cours de la journée de Willow Weiss, une lycéenne du Mississippi (États-Unis). Revenue chez elle pour récupérer sa robe de bal, l’adolescente a découvert son chien entre la vie et la mort après une probable attaque de prédateur. Un retour inattendu qui a sans doute sauvé la vie du toutou.

À Wildwood dans le Mississippi (États-Unis), le simple retour à la maison d’une adolescente pour récupérer un colis s’est récemment transformé en mission de sauvetage. Willow Weiss, 18 ans, était chez une amie lorsqu’elle a reçu une notification lui annonçant la livraison de sa robe de bal, attendue depuis longtemps et déposée chez elle, à quelques minutes de là. Impatiente de la découvrir et de l’essayer, elle est alors immédiatement rentrée à la maison. Une décision qui allait faire toute la différence pour l’un de ses chiens.

« Couvert de sang de la tête à la queue »

En rentrant chez elle, Willow a tout de suite remarqué l’absence inhabituelle de son Bouvier des Flandres, Haavi, 8 ans, malgré la présence des autres chiens de la famille.

© Famille Weiss

« J'ai supposé qu'il se reposait à l'intérieur ou dans le garage. Je suis rentrée en courant, j'ai posé mes sacs dans ma chambre au rez-de-chaussée et je suis remontée chercher ma robe. Ne le voyant toujours pas, j'ai commencé à fouiller la maison et le garage. Finalement, j'ai regardé par la fenêtre de la chambre de mes parents, donnant sur la terrasse », a expliqué la lycéenne à PEOPLE.

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C’est là que Willow a découvert son chien gravement blessé, allongé sur son coussin extérieur et « couvert de sang de la tête à la queue ». Sous le choc, elle s’est précipitée vers lui, avant d’appeler sa mère en pleurs pour demander de l’aide en urgence.

Une course contre la montre pour sauver Haavi

Ce qui avait commencé comme un simple retour à la maison pour essayer une robe de bal s’est alors subitement transformé en course contre la montre pour sauver la vie de Haavi. Aidées d’un voisin, Willow et sa mère ont transporté en urgence le toutou gravement blessé chez le vétérinaire.

© Famille Weiss

Les médecins ont rapidement suspecté une attaque de prédateur, confirmée plus tard par la présence de multiples morsures et de profondes griffures sur le flanc.

Haavi a subi une première opération de 6 heures, puis une seconde intervention et des soins intensifs au Centre vétérinaire de l’Université du Missouri, avant de commencer une longue convalescence.

© Famille Weiss

Ironie du hasard, c’est la livraison de la robe de bal qui a permis le retour inopiné de Willow chez elle, sauvant probablement la vie de son chien.

« Mes parents ne devaient rentrer que bien plus tard, et vu l'importance de l'hémorragie, le vétérinaire nous a dit qu'il n'aurait probablement pas survécu à l'attente. Cette robe lui a vraiment sauvé la vie », confie d’ailleurs la lycéenne.

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© Famille Weiss

Aujourd’hui, Haavi est rentré à la maison et se rétablit progressivement, une issue que la famille attribue à une suite de circonstances presque miraculeuses. Un vrai soulagement !