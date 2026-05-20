Les pompiers adoptent un Pitbull attaché à un poteau devant leur caserne avec une lettre de son maître qui reçoit de l'aide à son tour

Abandonné devant une caserne avec une lettre poignante, un chien nommé Jake a finalement trouvé un foyer inattendu auprès des pompiers qui l’ont recueilli. Touchés par l’histoire de son maître, ancien militaire devenu sans domicile fixe, ils ont aussi décidé de l’aider à reconstruire sa vie.

Jake, un chien abandonné devant une caserne de pompiers du Texas (Etats-Unis), a été officiellement adopté par ces derniers, rapportait FOX 4 le mardi 19 mai.

Le service d'incendie et de secours de Fort Worth (Fort Worth Fire Department) a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook le lundi 16 mai, le surlendemain de la découverte du canidé attaché à un mât de drapeau. Ce Pitbull était accompagné d'une bouteille d'eau et d'une lettre de son maître, un ancien membre des forces armées devenu sans domicile fixe et prénommé Tom.



Fort Worth Fire Department / Facebook

Ce dernier y expliquait avoir perdu son logement et vécu sous une tente avec Jake pendant 20 mois. Il n'était plus en mesure de subvenir aux besoins de son chien. Tom ajoutait que renoncer à son ami à 4 pattes avait été la décision la plus difficile de sa vie, mais voulait le savoir en sécurité.

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Fort Worth Fire Department / Facebook

Souffrant de problèmes de santé, notamment une dentition en très mauvais état et diverses infections, ayant traversé plusieurs divorces et purgé des peines de prison, le vétéran ne dispose désormais d'aucune ressource financière.

Les pompiers de Fort Worth et leurs conjointes ont d'abord essayé de trouver une nouvelle famille pour Jake. Sans succès. Il a finalement été décidé de le garder à la caserne, où il s'est rapidement intégré et fait des amis à la faveur de son caractère sociable et enjoué. « Il fait déjà partie des lieux, et nous l’aimons », ont-ils effectivement déclaré à son sujet.



Fort Worth Fire Department / Facebook

« Cela a été une décision très difficile de laisser partir Jake »

Ils ne se sont d'ailleurs pas contentés de secourir le chien et de lui offrir l'hospitalité ; ils sont également venus en aide à Tom par le biais de leur programme d'assistance aux sans-abri du département, appelé HOPE Team. Grâce à celui-ci, il a pu bénéficier d'une évaluation médicale le mardi 19 mai.

« Nous l’avons rencontré, nous le mettons en relation avec les ressources dont il a besoin et nous espérons remettre sa vie sur les rails », indique le lieutenant Sam Greif, membre de la HOPE Team.

« En discutant avec Tom, on comprend que cela a été une décision très difficile de laisser partir Jake, car il le considérait comme un enfant », poursuit-il.

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Fort Worth Fire Department / Facebook

Ce n'est pas tout, puisque la HOPE Team, soutenue par l'organisation Operation Texas Strong, a fourni un camping-car à Tom.

Si les pompiers de Fort Worth sont ravis d'avoir Jake à leurs côtés, ils se tiennent prêts à le restituer à son propriétaire initial si sa situation venait à s'améliorer.