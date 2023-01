Une chienne épuisée, utilisée comme une « machine à reproduire », entame enfin une vie meilleure (vidéo)

Les 7 premières années de la vie de Paloma ont été marquées par d’importantes souffrances, rapportait Newsweek. Cette chienne n’a été exploitée qu’à des fins de reproduction tout au long de son existence, et n’a jamais connu le confort dans son quotidien. Elle était détenue dans des conditions abominables, et elle s’est battue pour survivre au milieu des déchets chaque jour de sa vie.

Son supplice a touché à sa fin au mois d’octobre. Les bénévoles de Waarescue ont décidé de lui porter secours, et d’enfin lui offrir la vie heureuse dont elle est digne. Vendue pour la somme de 500 $ (470 €), Paloma a quitté les lieux de désolation dans lesquels elle vivait, et a pu goûter au bonheur une bonne fois pour toutes !

Un visage éblouissant

Waarescue a publié la vidéo du sauvetage de la chienne sur TikTok le 16 décembre dernier, et elle a ému plus de 200 000 internautes. Le visage de Paloma déborde de bonheur. On peut lire dans ses yeux tout le soulagement qu’elle ressent au plus profond de son cœur…

A lire aussi : 2 mois après avoir été sauvée d'un réseau de combats canins, une chienne découvre la vie de famille

La petite rescapée est enfin prête à démarrer une nouvelle aventure, bien loin des contraintes de sa vie antérieure. Cette chienne aimante « mérite d’être gâtée jusqu’à la fin de ses jours », se sont exprimés les bénévoles sur Facebook. Espérons qu’elle tape dans l’œil de la famille de ses rêves le plus vite possible !