Disparu dans le massif des Vosges et ayant suscité une forte mobilisation, un Bouvier Bernois retrouve sa famille après 18 jours d'angoisse

Introuvable depuis plus de 2 semaines dans le massif des Vosges, Rogue, un Bouvier Bernois, a finalement été retrouvé grâce à la vigilance d’un couple et à l’intervention des secours locaux. Affaibli mais sain et sauf, il a pu être rapidement réuni avec sa famille, mettant un terme à une mobilisation de grande ampleur.

La page Facebook « Ramenez-moi chez moi », qui vient en aide aux propriétaires d'animaux perdus dans les Vosges, a annoncé une excellente nouvelle le mercredi 6 mai : Rogue a été retrouvé ! Ce chien avait disparu 18 jours plus tôt, donnant lieu à d'incessantes recherches.

Une vidéo émouvante montrant les retrouvailles avec la famille du Bouvier Bernois a été postée sur ladite page, tenue par des bénévoles. Le canidé y apparaît amaigri, le pelage en mauvais état et boitillant, mais heureux d'être à nouveau auprès de Franck, son maître, ainsi que ses « sœurs » humaines Andréa, Clémence et Apolline. Il devait être vu par un vétérinaire dans la foulée de ce joyeux retour.

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Rogue s'était volatilisé le matin du dimanche 19 avril dans le secteur du sentier des Névés, près du sommet du Hohneck dans le massif des Vosges. Il avait été aperçu du côté de la ferme auberge du Kastelberg, sur la Route des Crêtes et au-dessus de Metzeral (68), aux alentours de midi. La famille du chien n'avait plus eu de nouvelles de lui par la suite.



Andréa Boudazin / Facebook

Repéré par un couple de Belges, sécurisé par la Brigade verte

Dans la vidéo filmée par l'une des bénévoles de Ramenez-moi chez moi, on apprend qu'il a été retrouvé hier, mercredi, par un couple de Belges sur cette même Route des Crêtes près du sommet Breitfirst, à une poignée de kilomètres au sud-est du Hohneck.

Ils ont aussitôt prévenu la Brigade verte, police intercommunale spécialisée notamment dans la protection de l'environnement en Alsace. Ce sont ses agents qui ont sécurisé Rogue et ramené auprès des siens sur le col de la Schlucht.

Quelques heures après la vidéo, une nouvelle publication de Ramenez-moi chez moi a livré davantage de détails sur les recherches et le dénouement.

Les bénévoles y indiquent avoir « parcouru énormément de kilomètres pour [le] retrouver » et été « tous les jours sur le terrain [espérant] enfin avoir une piste, un signe, un aboiement, mais rien. Aucun signe de [Rogue], aucun visuel. »

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Une mobilisation gigantesque

Elles y évoquent également les importants moyens humains et matériels mobilisés : « Une battue, des chiens pisteurs, le PGHM de Xonrupt-Longemer, des randonneurs, des parapentistes, Vosges Matin, des journaux en Alsace, plusieurs radios, drones thermiques, des jumelles, des jumelles thermiques, des milliers de partages, etc. »

Franck, le maître de Rogue, y est décrit comme « réservé mais avec un grand cœur [et] qui est fier de ramener leur "grand lapin Momo " à la maison ! »

Enfin, l'équipe de Ramenez-moi chez moi a tenu à adresser ses remerciements à « toutes les personnes qui ont participé aux recherches de près comme de loin ! »