Un Boxer inquiet aboie en croyant qu’on fait du mal au bébé qui a simplement besoin de faire un rot (vidéo)

Une Boxer persuadée que le bébé de sa famille est en danger déclenche une scène aussi attendrissante qu’improbable, avant d’être calmée en une seconde par son congénère. Résultat : une séquence virale où s'associent l’instinct protecteur et la complicité canine.

Une vidéo mise en ligne le 3 avril 2026 sur le compte TikTok « @amoneyroorda », ayant 2 chiens comme protagonistes et relayée par Parade Pets est rapidement devenue virale, générant 1,7 million de vues. Pourquoi une telle popularité ? En raison de l'attitude touchante des canidés que l'on peut y découvrir.

Hors caméra, on peut clairement entendre leur maîtresse tapoter sur le dos de son bébé nouveau-né pour l'aider à faire son rot. Un geste indispensable après chaque repas. La scène peut paraître banale a priori, tous les parents connaissant parfaitement ce moment.

Goose, l'un des membres canins de la famille, semble pourtant très inquiète en voyant l'enfant recevoir des tapes sur le dos. La femelle Boxer en fait même tout un drame. Pense-t-elle que son petit humain est en danger ? Les gémissements de la chienne sont parfaitement audibles, et son regard paraît extrêmement préoccupé. « Je suis juste en train de faire son rototo. Je ne lui fais pas mal. Il va bien », lui dit sa propriétaire pour tenter de la rassurer.

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@amoneyroorda / TikTok

A ce moment-là, l'autre Boxer de la famille, possédant un pelage noir et blanc et répondant au nom de Rooster, pose la patte sur sa congénère, qui se retourne vers lui et cesse aussitôt de pleurer.

« Les Boxers sont tellement dramatiques »

On pourrait évidemment interpréter le comportement de Goose de différentes manières. Avait-elle vraiment peur pour l'enfant ou cherchait-elle tout simplement à comprendre la situation ? De même que l'on pourrait trouver de multiples explications au geste de Rooster, outre le besoin de rassurer la chienne.

Quoi qu'il en soit, la séquence a suscité de nombreux commentaires d'internautes, certains étant particulièrement drôles, comme celui de tologoba « Le chien de soutien émotionnel a un chien de soutien émotionnel ». Celui de Kaylee l'est tout autant : « Les Boxers sont tellement dramatiques ». Quant à Becca, elle dit que « les boxers sont de véritables nounous. J'en avais un à la naissance de ma fille. Dès qu'il l'entendait bouger pendant sa sieste, il s'agitait et venait me dire d'aller chercher le bébé. Quand elle a commencé à ramper, il la suivait partout. »

Voici la vidéo :

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