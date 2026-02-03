Recueilli par la SPA après un abandon, ce chien rebondit dans la police où il révèle un flair exceptionnel

Abandonné, puis recueilli par une association de protection animale, un chien répondant au nom de Galbi et au destin hors du commun a su révéler des aptitudes insoupçonnées. Aujourd’hui engagé au service des citoyens, il incarne une formidable réussite et rappelle que derrière chaque pensionnaire de refuge peut se cacher un futur héros du quotidien.

Galbi, Berger Belge Malinois de bientôt 2 ans, ne fait partie de la police que depuis peu, mais il a déjà prouvé son efficacité en contribuant à la détection “d’amphétamines, de résine et d’herbe de cannabis, mais aussi de cocaïne et billets de banque lors de perquisitions ou d'opérations judiciaires”, peut-on lire sur le site ici-c-nancy.fr .

Un chien “très joueur” mais qui “sait aussi se concentrer”

Nouveau membre de la brigade cynophile de Nancy (54), il avait été repéré à la SPA de Bordeaux (33), qui l’avait recueilli après un abandon. C’est d’ailleurs là qu’il était devenu le meilleur ami de Leya, chienne devenue policière, elle aussi, mais en Essonne.



Après avoir été formé au Centre national de formation des unités cynotechniques (CNFUC) à Cannes-Ecluses (77), Galbi a officiellement intégré la DIPN 54 en septembre 2025.

Il travaille aux côtés de sa maîtresse, la brigadier-chef Charlène, et forme avec elle un binôme à la fois complice et performant. “Galbi est très joueur, mais il sait aussi se concentrer”, dit-elle de son partenaire canin.



Enthousiasme, efficacité et complicité

Elle parle de lui dans un reportage (ci-dessous) publié sur la chaîne YouTube d’ici-c-nancy. Une vidéo où on peut voir le quadrupède à l’oeuvre lors d’un exercice de recherche de stupéfiants et de billets de banque, son domaine de prédilection.

Encouragé par la brigadier-chef Charlène, le brave Galbi fait mouche à chaque fois, marquant les objets et substances retrouvés, et recevant en récompense son jouet préféré, un boudin en tissu.

Du refuge aux forces de l’ordre, le parcours de Galbi est à la fois remarquable et inspirant. Ce chien est la preuve vivante que les structures d’accueil regorgent de pensionnaires aux multiples talents, qui ne demandent qu’à être découverts et qu'à s'exprimer.

