L'adorable réaction d'un chien soulagé de retrouver ses amis poissons après le nettoyage de leur bassin (vidéo)

Morty est l’un des 2 chiens de sa famille. Ce Welsh Corgi Pembroke vit dans une maison où se trouve un bassin peuplé de carpes koïs. Ces poissons ornementaux sont très appréciés, notamment pour leurs belles couleurs. Le chien ne s’y est pas trompé ; ces créatures le fascinent, si bien qu’il peut passer de longs moments à les observer nager en groupe dans tous les sens.

Alors, quand il s’est aperçu, un jour, que les poissons n’étaient pas dans leur plan d’eau, le canidé a été pris de panique. Ne comprenant pas pourquoi le bassin était à moitié vide, ni pour quelle raison ses locataires ne s’y trouvaient pas, il s’est mis à courir frénétiquement tout autour et à aboyer.

C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo postée sur TikTok et devenue virale. Elle est relayée par Daily Record.

En fait, les poissons n’avaient pas disparu. Les carpes koïs avaient simplement été déplacés pendant que l’on procédait au vidage et au nettoyage du bassin. Une fois ce dernier propre et de nouveau rempli, on y a remis les cyprinidés.

Juste après leur retour, la maîtresse a appelé Morty pour qu’il vienne les voir. Le Corgi est arrivé en courant et semblait ravi de retrouver les poissons à l’endroit où ils étaient censés être.

Une amitié née plusieurs mois plus tôt

Dans une vidéo précédente, la famille de Morty racontait les débuts de cette histoire d’amitié. Elle y expliquait avoir emménagé 6 mois plus tôt dans cette maison qui était déjà équipée du bassin à koïs.

Dès que le chien s’était rendu compte de leur présence, il avait cherché à les approcher, mais avait peur de l’eau et ne comprenait pas pourquoi les carpes s’éloignaient systématiquement. Depuis, Morty ne peut plus se passer d’elles…