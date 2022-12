Une chienne, retrouvée au milieu d’un tas d’ordures, se montre particulièrement reconnaissante envers ses bienfaiteurs (vidéo)

Lorsqu’un bon samaritain a repéré Little Toes au milieu d’un tas d’ordures, il a contacté la Stray Rescue of St Louis. Donna Lochmann, membre de l’association de sauvetage, est rapidement arrivée sur les lieux.

Une première approche en douceur

La chienne, craintive et amaigrie, continuait à rôder autour des poubelles, et restait à distance de sa bienfaitrice. Elle finira par se diriger vers elle, attirée par l’odeur des saucisses que Donna tenait dans sa main.

La sauveteuse venait de gagner sa confiance. C’était l’occasion rêvée pour se rapprocher de cette boule de poils, mais ce que va faire cette dernière va la surprendre.

La chienne saura exprimer toute sa reconnaissance

« Lorsque je me suis agenouillée près d’elle, elle a ignoré la nourriture et s’est immédiatement dirigée vers moi » raconte Donna à The Dodo. En effet, la chienne s’est rapidement blottie contre sa bienfaitrice, et ne l’a plus quittée du regard. « C’est comme si elle me disait : es-tu venue pour m’aider ? »

Suite à ce moment émouvant, Donna a mis une laisse autour de son cou et l’a emmenée au refuge, où la chienne sera renommée « Little Toes », en référence à ses « Petits Orteils gelés » au moment de son sauvetage.

La rescapée ne restera qu’une seule journée entre les 4 murs de la Stray Rescue of St Louis, mais ce fut suffisant pour qu’elle y fasse l’unanimité. « Elle faisait des câlins à tout le monde » se remémore Donna.

Little Toes a maintenant rejoint le toit d’une famille d’accueil, où se trouve un autre chien. Elle y jouit de tout le réconfort dont elle avait besoin, et entame un nouveau chemin vers une vie meilleure.