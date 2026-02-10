Un refuge accueille un chien errant pour lui donner une seconde chance, mais découvre que sa famille le cherche depuis un an

En début d’année, l’équipe du Kent County Animal Shelter, situé à Grand Rapids (Michigan, États-Unis), a accueilli un chien blanc ayant connu les affres de l’errance. En vérifiant la présence d’une puce électronique, le personnel était loin d’imaginer ce qu’il allait découvrir !

Récemment, un chien blanc sauvé de l’errance a poussé les portes du Kent County Animal Shelter, un refuge animalier basé à Grand Rapids. Comme chaque nouvel arrivant, le canidé au pelage blanc a eu droit à une visite de contrôle, notamment pour vérifier la présence d’une puce électronique d’identification.

Heureusement, le toutou en possédait une à jour, rapporte Newsweek. Très vite, ses bienfaiteurs ont identifié sa propriétaire, répondant au nom de Julie. Mais ce qu’il ne savait pas, c’est que cette femme espérait le retour de son fidèle compagnon depuis… un an !

« C'était vraiment la meilleure façon de commencer la nouvelle année ! »

Les membres du refuge ont appris que le chien – nommé Walker – avait disparu un an plus tôt et s’était retrouvé à 80 km de son foyer. Dès qu’elle a reçu la bonne nouvelle concernant le retour de son ami à 4 pattes, Julie s’est précipitée sur les lieux.

Lors des retrouvailles pleines d’émotions, l’animal a immédiatement reconnu son adoptante. En la voyant arriver, il semblait ne pas en croire ses yeux ! Après des mois de séparation, son humaine préférée était enfin là, devant lui.

Julie, soulagée et reconnaissante, a été heureuse de le retrouver sain et sauf. « Nous étions tous ravis qu'après une si longue séparation, ces deux-là aient pu se retrouver, a déclaré Angela Hollinshead, directrice du refuge pour animaux du comté de Kent, c'était vraiment la meilleure façon de commencer la nouvelle année ! »

« La micropuce est importante »

L’organisme a annoncé ces belles retrouvailles sur sa page Facebook, et rappelé l’importance de l’identification chez les animaux. « Son chien l'a reconnue instantanément, remuant la queue, les yeux verrouillés sur les siens comme si aucun temps n'était passé. À ce moment-là, tout ce que Julie avait porté pendant un an, l'inquiétude et le chagrin, s’est effondré. Tout ça à cause d'une micropuce pas plus grosse qu'un grain de riz », peut-on lire dans une publication datant du 6 janvier, qui a ému des milliers d’internautes.

« Ces retrouvailles sont la raison pour laquelle la micropuce est importante. Les colliers peuvent glisser. Les médaillons peuvent disparaître ou se casser. Mais une micropuce reste avec votre animal de compagnie pour la vie, en attendant tranquillement le moment dont il a besoin, poursuit l’organisation, quand un animal de compagnie perdu arrive dans un refuge ou une clinique vétérinaire, ce simple scanner peut faire toute la différence. Julie a récupéré son chien après un an d'écart. Toutes les histoires n'ont pas cette deuxième chance. »