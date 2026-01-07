Après la disparition de son frère, un chien perpétue la tradition familiale en apportant le courrier chaque matin malgré la neige (vidéo)

Oakley, un Golden Retriever d’habitude assez craintif, a surpris tout le monde en perpétuant la tendre tradition de son défunt frère. Malgré la neige et les intempéries, il va chaque jour chercher le courrier de la famille, rendant ainsi un hommage émouvant à Finley.

En Indiana (États-Unis), 2 frères Golden Retriever, Finley (7 ans) et Oakley (8 ans), partageaient une belle complicité. Depuis le récent décès de Finley, Oakley tient à perpétuer une de ses habitudes quotidiennes, apportant un peu de réconfort et de continuité à sa famille.

Une triste perte

Finley est malheureusement décédé d'un cancer en novembre dernier, et selon Cassidy Bonecutter, sa propriétaire, le toutou « ADORAIT recevoir le courrier et le ramener à la maison ».

© @goldenboyoakley / Instagram

Depuis sa disparition, c’est son frère Oakley qui veille désormais à ce que le courrier soit toujours collecté chaque jour. Une attitude qui a un peu surpris ses maîtres.

« Oakley a toujours été plus craintif, donc il y a un an, il n'aurait jamais fait ça », a déclaré Cassidy à USA TODAY. « Il l'aurait immédiatement lâché ou aurait même refusé de le prendre. »

© @goldenboyoakley / Instagram

Oakley, qui a commencé à ramasser le courrier l'année dernière après avoir vu faire son frère, adore désormais sa nouvelle mission quotidienne.

« Oakley adore maintenant recevoir le courrier et remue la queue en attendant qu'on le lui donne », assure sa maîtresse. « Nous pensons vraiment que Finley lui apprenait à être courageux et à le rapporter à la maison. »

© @goldenboyoakley / Instagram

La relève est assurée

Dans une récente vidéo TikTok, on voit que Cassidy n’a pas exagéré le plaisir éprouvé par Oakley à jouer les petits facteurs. La publication enregistrée à Fort Wayne, à environ 200 kilomètres au nord d'Indianapolis, montre en effet le toutou transportant fièrement une enveloppe dans sa gueule tout en gambadant dans la neige abondante.

Cassidy a déclaré qu’il « trottine désormais sur le trottoir et rentre à la maison avec », tout comme le faisait son frère.

« Il a vraiment eu le meilleur professeur, et il a pris la relève de Finley maintenant qu'il est parti », explique-t-elle. « Cela nous rend si heureux, car c'est comme si un petit morceau de Finley vivait encore en Oakley. » Une belle façon d’honorer la mémoire de ce regretté toutou…