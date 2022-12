Des chiens et chats en provenance d’Ukraine sont arrivés en France, à la recherche d’une vie meilleure

Ils ont connu les bombes, le froid, l’abandon, et leurs corps témoignent parfois des atroces souffrances qu’ils ont traversées. Plusieurs chats et chiens ont fait leur arrivée chez Arche & Relais, un refuge des Deux-Sèvres, pour tenter de tourner la page d’un passé douloureux.

Kiki, Alma, Frozya ou encore Fenya font partie des nombreuses boules de poils qui s’apprêtent à débuter une nouvelle vie, loin de la guerre qui frappe leur pays d’origine, comme le rapporte La Nouvelle République. Un refuge ukrainien, basé à Kropyvnytsky, a financé leur voyage en camion jusqu’au département des Deux-Sèvres, dans l’espoir de leur offrir un quotidien bien plus chaleureux.

Des futurs propriétaires triés sur le volet

Leur arrivée en France s'est faite à la mi-décembre, selon les membres d’Arche & Relais. Ils ont été proposés à l’adoption aux personnes habitant aux alentours de Thouars (une heure environ) et qui savent faire preuve d’un esprit de responsabilité à l’égard de ces animaux traumatisés.

En effet, ces chiens et chats sont particulièrement affectés par leur vie sous les bombes. Bon nombre d’entre eux sont handicapés, notamment, et ont déjà subi une amputation. Fabienne, présidente de l’association, tient à prévenir les futurs adoptants : il s’agira d’être patient et compréhensif envers ces animaux qui ont connu « l’abandon », « la peur » et « le froid » dans leur vie antérieure.

Pour être sûrs que ces âmes en peine soient entre de bonnes mains, les membres d’Arche & Relais ont imposé à tous ceux qui souhaitaient adopter ces animaux de remplir un questionnaire. S’il peut paraître intrusif pour certains, il est surtout une manière de s’assurer que ces chiens et chats pourront enfin tirer un trait sur leur passé, et « qu’ils atterriront dans un endroit où ils disposeront du nécessaire ».

Les frais de leur adoption s’élèvent à 135€. Ils comprennent 120€ de charges administratives (liées à l’obtention du passeport requis pour le voyage) ainsi qu’une récente prise de sang, et 15€ de cotisation pour l’association. Tous ces animaux sont stérilisés et ont été inspectés par des vétérinaires. Ils sont plus prêts que jamais à entamer leur nouvelle aventure !