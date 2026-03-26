Retirée à son propriétaire pour maltraitance animale une Bouledogue et ses 7 chiots sont officiellement adoptés

Roxy, une petite femelle Bouledogue, a montré un courage extraordinaire en protégeant ses 7 chiots lors d’une attaque brutale. Blessée à la tête après avoir été battue à coups de marteau par son propriétaire, elle a dû passer plusieurs mois en convalescence, mais elle est aujourd’hui sur le point de débuter une nouvelle vie : la RSPCA de Doncaster en Angleterre a en effet annoncé qu’elle avait enfin trouvé une famille aimante pour elle et ses petits.

L’histoire de Roxy avait choqué tout le monde tant elle était violente. Gravement maltraitée, cette petite chienne Bouledogue s’est heureusement bien remise de ses blessures et commence aujourd’hui un nouveau chapitre de sa vie, comme l’a récemment annoncé la RSPCA dans un communiqué publié sur Facebook et relayé par Newsweek.

Une mère frappée pour avoir protégé sa portée

Dans cette heureuse publication, l’association de sauvetage est revenue sur la triste histoire de Roxy. Cette courageuse maman Bouledogue avait été frappée à coups de marteau alors qu’elle protégeait ses 7 chiots lors d’une attaque survenue fin novembre à Doncaster, en Angleterre. La police l’avait retrouvée avec une blessure à la tête après que son propriétaire ait admis les faits. Tous les chiens avaient alors été saisis.

La branche RSPCA de Doncaster et Rotherham était rapidement intervenue pour prodiguer des soins vétérinaires d’urgence à Roxy et transférer toute la famille dans un environnement sûr et chaleureux.

Aujourd’hui, après avoir reçu des soins experts et beaucoup d’amour au refuge, le ciel s’éclaircit enfin pour ces 8 toutous : Roxy a trouvé un foyer aimant, et ses chiots entament eux aussi un nouveau chapitre de leur vie.

© RSPCA / Facebook

L’espoir retrouvé

Si Roxy a eu besoin de soin et de réconfort dès son arrivée à la RSPCA, ses 7 petits âgés d’environ 5 semaines et nommés Blue, Duke, Edward, Maria, Melody, Piper et Ruset, étaient, quant à eux, en bonne santé. L’équipe du refuge avait bon espoir de pouvoir les placer rapidement dans des familles d’accueil en vue de leur adoption.

© RSPCA / Facebook

Leur maman était, pour sa part, davantage marquée par la situation. Comme l’explique Daniel Cartwright, directeur du refuge, Roxy a eu du mal à faire confiance aux humains, mais elle a fait de grands progrès et se sent maintenant beaucoup mieux grâce aux soins vétérinaires reçus.

Trois mois plus tard, Roxy et ses chiots se portent à merveille, et les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur admiration sur Facebook, saluant le courage et la bravoure de cette maman bouleversante.

© RSPCA / Facebook

Le conseil de Woopets : comment signaler une situation de maltraitance animale ?

Être témoin de maltraitance animale peut être bouleversant, mais il existe des démarches claires pour agir de manière efficace et légale. Avant toute chose, commencez par rassembler un maximum d’informations (lieu, espèce, situation, photos/vidéos si possible) pour documenter les faits. Ensuite, signalez les abus :

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