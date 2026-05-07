Sorti d’un centre canin visé par une enquête pour maltraitance, ce chien apprend à refaire confiance aux humains

Victime présumé de mauvais traitements dans un centre aujourd’hui visé par une enquête, Sarge entame un nouveau départ à Las Vegas dans une structure bien plus bienveillante. Sa réhabilitation est financée grâce à une cagnotte solidaire.

Présenté comme un centre d'éducation et de réhabilitation canines, Working Dogs of Nevada (Las Vegas) accueillait principalement des chiens ayant des problèmes comportementaux, issus de refuges pour la plupart, pour les aider à surmonter ces troubles et faciliter leur adoption.

L'établissement est toutefois visé par une enquête policière depuis quelque temps. Des suspicions d'actes relevant de la maltraitance animale, voire de cruauté, pèsent effectivement sur lui. Le témoignage et les vidéos fournies par un ancien employé avaient déclenché ces investigations.

Working Dogs of Nevada est pointé du doigt pour des pratiques telles que le recours à des colliers électriques et à pointes et des gestes brutaux à l'égard des chiens. Ces derniers auraient été tirés violemment en laisse, soulevés ou encore secoués pendant les exercices.

Sarge, qui s'appelait alors Marmaduke, était passé par ce centre et en est ressorti traumatisé. Son propriétaire de l'époque pensait avoir fait le bon choix en le confiant à ces « éducateurs », mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas.

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Le chien aurait été maltraité, lui aussi. Il a toutefois droit à un nouveau départ dans la vie, puis qu'il entame un long parcours de réhabilitation au Norton Dog Training, un autre centre de Las Vegas jouissant d'une bien meilleure réputation.

« Nous allons lui apprendre à être un chien dans un monde humain, avec beaucoup plus de confiance »

Sarge y passera plusieurs semaines pour réapprendre à interagir avec ses congénères et les humains, envers lesquels il a perdu confiance. D'après Brad Norton, propriétaire de cette structure, le quadrupède présente des signes d'hyper-attachement et manque cruellement d'assurance.

« Il va comprendre que les humains ne sont pas là pour le tuer, comme il le croit aujourd’hui, explique Brad Norton à FOX 5 Vegas . Nous allons lui enseigner les bases : s’asseoir, rester, toutes ces choses essentielles. Nous allons aussi lui apprendre à marcher correctement en laisse, sans laisse, et à évoluer en public. Nous allons lui apprendre à être un chien dans un monde humain, avec beaucoup plus de confiance. »



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Une formation financée en grande partie par une cagnotte solidaire ouverte sur Facebook et ayant permis de récolter 1 500 dollars (1 300 euros environ).

Le conseil Woopets : comment aider un chien victime de maltraitance à retrouver confiance ?

Un chien ayant subi des violences peut développer des troubles durables (peur de l’humain, réactions de défense, hypervigilance). Sa réhabilitation doit être progressive, encadrée et totalement adaptée à son rythme.

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Avec du temps et une approche bienveillante, la plupart des chiens traumatisés peuvent progressivement réapprendre que l’humain peut être une source de sécurité et non l'inverse.

Voici quelques-unes des bonnes pratiques à adopter dans ce sens :