Un Jack Russell provoque le rire de ses propriétaires en développant une obsession pour une gouttière après avoir vu une souris en sortir (vidéo)

Dans le cas de ce Jack Russell, on peut réellement parler d’obsession. Après avoir vu un rongeur s’échapper de la gouttière, le petit chien reste persuadé qu'il pourrait y être encore. C’est avec une bonne dose d’humour que ses propriétaires ont filmé la posture très amusante de leur animal.

La vidéo est devenue virale et les internautes ont admiré la ténacité du petit chien qui reste fixé sur son idée de départ. Difficile pour ces propriétaires d’amener leur chien à penser autrement. Depuis le fameux événement, le petit chien passe le plus clair de son temps devant cette gouttière.

3 jours plus tard

Cela fait 3 jours que la sortie du rongeur s’est produite, rappelait PetHelpful qui a relayé la vidéo. Les propriétaires écrivaient sous la publication TikTok : « POV : une souris est sortie d’ici il y a 3 jours, alors maintenant il faut s’asseoir et regarder là tous les jours au cas où ça se reproduirait ».

C’est la détermination qui caractérise l’attitude du Jack Russell Terrier qui n’en démord pas, bien décidé à ne rien louper de la suite des aventures.

Une persévérance admirée des internautes

La vidéo nous amuse évidemment, mais nous montre à quel point le petit chien est décidé à maintenir la mission qu’il s’est donnée. Malgré les explications de ses propriétaires, il est persuadé qu’une souris, peut-être même la même, pourrait sortir par cette gouttière.

Ainsi, comme on le voit dans le vidéo TikTok, le petit chien monte littéralement la garde, comparé par certains internautes à un « petit sage », ou un « philosophe » en pleine réflexion existentielle.

Les chiens et leurs obsessions

L’obsession est sans aucun doute un trait de caractère canin. Certains collectionnent les bâtons, d’autres sont adeptes de tout ce qui peut se manger. Ceux qui comme ce Jack Russell ont une mémoire très précise des situations ne manqueront pas une occasion de monter la garde pour voir s’ils ne trouveraient pas le même biscuit près de ce même buisson, ou si la proie potentielle pourrait surgir une nouvelle fois.

C’est l’espoir et la stimulation du système de récompense qui semble provoquer ce type de comportements chez nos toutous. Ces derniers nous amusent évidemment plus qu’ils nous agacent, car on sait, qu’un jour, leur obsession sera remplacée par une nouvelle lubie, encore plus attendrissante.