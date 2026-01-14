Un fidèle tente de chasser un chien qui s'est invité dans la crèche, mais la réaction du prêtre fait chaud au coeur

Les animaux savent parfois provoquer des moments hors du temps, capables de rassembler et d’émouvoir en toute simplicité. Dans une église brésilienne, un jeune chien a offert aux fidèles une parenthèse aussi touchante qu’inattendue, en pleine période des fêtes.

Même lorsqu’ils ne font que vaquer à leurs occupations, nos amis canins ont le don de faire parler d’eux et susciter toutes sortes d’émotions. L’un d’eux s’est récemment signalé au Brésil en incarnant, à sa façon, l’esprit de Noël.

La scène, relayée par The Dodo , s’est déroulée à la paroisse São José Operario, à Divinopolis dans l’Etat du Minas Gerais. Une crèche venait d’y être installée et n’avait pas encore accueilli l’enfant Jésus.



Adilson Alonso Do Carmo

Alors que les fidèles commençaient à arriver à l’église pour assister à la messe du dimanche matin, un jeune chien est entré et s’est directement rendu à la crèche. "Il aurait pu aller n'importe où, mais il a choisi la crèche de Noël", raconte Adilson Alonso Do Carmo, qui était sur les lieux à ce moment-là.

Le quadrupède a alors décidé de s’y coucher, et n’a pas choisi n’importe quel endroit pour le faire ; il s’est installé entre les statues représentant Joseph et Marie. “C’est ce qui m’a le plus ému”, confie le témoin.



Adilson Alonso Do Carmo

Les paroissiens ne s’y attendaient évidemment pas. L’un d’eux a d’ailleurs tenté de faire partir le chien, mais le prêtre a demandé à ce qu’on le laisse tranquille. L’invité surprise est ainsi resté couché au milieu de la crèche pendant toute la durée de la messe.

Une fois cette dernière terminée, les fidèles se sont retrouvés dans la cour de l’église pour boire un café et déguster des collations. Le chien s’est levé et les a suivis. Il a ainsi eu droit à quelques friandises, puis est reparti.

A lire aussi : « J'ai besoin d'un bon foyer », une chienne attachée à une poubelle découvre qu'elle peut faire confiance à nouveau

“Tout le monde a été touché de le voir là”

D’après Adilson Alonso Do Carmo, ce n’était clairement pas un animal errant, car il semblait soigné et en bonne santé. “Il vit probablement dans une maison à proximité ou a suivi son maître jusqu’à l’église”, dit-il.

La présence du chien dans la crèche n’avait rien d’anodin pour les paroissiens qui ont même apprécié ce moment. “Tout le monde a été touché de le voir là”, conclut Adilson Alonso Do Carmo.

A sa manière, ce loulou a offert un moment de douceur et de partage, gravé dans les mémoires de cette matinée pas comme les autres.