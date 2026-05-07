Sauvé après un feu de forêt, ce chien est adopté par sa famille d'accueil qui ne peut plus se passer de lui

Artemis, dernier chien encore pris en charge par le refuge Pasadena Humane après les incendies d’Eaton, a enfin trouvé une famille aimante pour la vie. Cette adoption vient clore sur une note d'espoir un long chapitre pour les animaux rescapés.

Le dernier chien pris en charge par le refuge Pasadena Humane après le feu de forêt d’Eaton, en Californie (Etats-Unis), a enfin été adopté, rapportait LAist.

L'incendie en question s'était produit en janvier 2025 dans le comté de Los Angeles, se propageant rapidement en touchant la zone d'Altadena et ses environs. Il avait détruit près de 9 500 structures, dont 6 000 habitations. Le refuge local Pasadena Humane avait mobilisé ses équipes pour sauver un maximum d'animaux.

2 jours après le début de l'incendie, l'association avait déjà pris en charge plus de 350 d'entre eux, appartenant, pour la plupart, à des habitants ayant dû être évacués en urgence. Au cours de la 2e semaine, la structure d'accueil comptait environ 600 animaux hébergés.

« Au total, nous avons pu aider des milliers d’animaux grâce à des solutions d’hébergement d’urgence, explique Sarie Hooker, responsable de la communication de l'association. Nous voyions des moufettes, des écureuils, des buses, des hiboux, des paons, des ratons laveurs, des opossums ».

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Parmi les pensionnaires de la Pasadena Humane figurait Artemis, un magnifique Berger Blanc Suisse. Ses propriétaires avaient, hélas, perdu leur logement à cause du feu de forêt. Ils n'avaient pas pu le reprendre par la suite et il avait été proposé à l'adoption.



Pasadena Humane / Facebook

« Un chien remarquable » qui a été adopté par sa famille d'accueil

Artemis était rapidement devenu l'un des chouchous du personnel du refuge californien. « C’est vraiment un chien remarquable. Il a une personnalité très joueuse et affectueuse. Il est majestueux » dit Sarie Hooker.



Pasadena Humane / Facebook

Il avait d'abord été placé en famille d'accueil. Cette dernière a récemment décidé de devenir sa famille tout court en l'adoptant. Ce chien est ainsi officiellement le dernier protégé de la Pasadena Humane, rescapé de l'incendie de janvier 2025, à avoir trouvé une famille pour toujours.

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« Le point positif dans tout cela, malgré toute cette tragédie, c’est cette incroyable histoire d’espoir, où nous avons pu aider à accueillir ces animaux et, finalement, les faire rentrer chez eux », conclut Sarie Hooker.