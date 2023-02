Une bénévole est mise à rude épreuve par une chienne terrifiée ayant trouvé refuge dans une maison abandonnée (vidéo)

Jill Henke, membre de Gateway Pet Guardians (États-Unis), donne régulièrement de la nourriture aux chats errants de la ville de Washington Park, dans l’Illinois. C’est lors de l’une de ces visites qu’elle a croisé le « regard mystérieux » d’une chienne en détresse, qui la fixait depuis un champ à proximité.

@gatewaypets / TikTok

Elle a demandé à ses collègues du refuge s’ils connaissaient cette chienne, et ils lui ont répondu qu’il s’agissait d’un animal errant qui se servait dans la nourriture pour chats, mais qui prenait la fuite dès qu’on l’approchait. Jill en a eu la confirmation lorsqu’elle a tenté de lui venir en aide.

Une chienne « en mode survie »

Malgré cette réticence, la bonne samaritaine n’a pas lâché l’affaire : « Il faisait tellement froid. Elle était si sale et si maigre. Ça me faisait beaucoup de peine de la savoir dehors et livrée à elle-même », a-t-elle confié à The Dodo.

L’autre problème, c’est que personne n’avait de place pour l’héberger. Les refuges et familles d’accueil des environs étaient tous bondés. Toutefois, ce n’était pas suffisant pour décourager Jill. Elle est donc retournée sur les lieux plusieurs fois pendant près d’un mois.

@gatewaypets / TikTok

Elle a fini par retrouver la chienne, renommée Bon Bon, allongée sur le canapé d’une maison abandonnée. La boule de poils fut terrifiée de voir ses sauveteurs s’approcher d’elle, mais a tout de même su leur accorder sa confiance, et les suivre vers la sortie.

Le sauvetage de cette chienne « en mode survie » a été publié sur TikTok il y a quelques jours, et il a été visionné par des dizaines de milliers d’internautes :

Un nouveau départ

Une fois arrivée au refuge, la petite Bon Bon est devenue méconnaissable ! « Elle a commencé à s’ouvrir à nous et à être de plus en plus affectueuse », se souvient Alisha Vianello, membre de Gateway Pet Guardians.

A lire aussi : Un Corgi adopte 2 canetons qui le prennent littéralement pour leur père

Aujourd’hui, Bon Bon a pu être relogée en famille d’accueil, et espère rencontrer le foyer idéal. En attendant, « elle va très bien, elle a repris du poids et est enfin heureuse », rapporte Alisha. La petite rescapée est plus prête que jamais à entamer la prochaine aventure de sa vie !