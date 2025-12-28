Si affamé qu'il mangeait des ordures, ce chien croisé Berger Allemand de 8 kg trouve enfin sécurité et réconfort après un long combat pour survivre

Après avoir frôlé le pire, Raider incarne aujourd’hui l’un de ces parcours qui redonnent foi en la solidarité et en la résilience animale. Le croisé Berger Allemand, autrefois méconnaissable tant il était maigre et affaibli, a vu le cours de son existence changer du tout au tout grâce à l’attention d’une bénévole déterminée et à la mobilisation d’une communauté entière.

Raider revient de loin et sa nouvelle vie n’a absolument rien à voir avec l’ancienne, ce chien ayant troqué la maigreur extrême et la négligence contre le bonheur aux côtés de celle qui s’était donné pour mission de le sauver dès la première nuit passée au refuge.

Nous vous parlions de lui en septembre 2024. Ce croisé Berger Allemand ne pesait que 8 kilogrammes à son arrivée au Vegas Pet Rescue Project à Las Vegas, dans le Nevada (Etats-Unis). “C’est littéralement tout ce qu’il est ; la peau sur les os. Il n’y a rien d’autre. C’est vraiment difficile de voir ça”, s’indignait alors Samantha Curtis, bénévole dans cette structure d’accueil.



Négligé par son ancien propriétaire, il se nourrissait de toutes sortes de déchets. Il avait d’ailleurs dû être opéré en urgence pour les extraire de son estomac.

Grâce aux milliers de dollars en dons reçus par l’association, celle-ci avait pu assurer tous les soins dont Raider avait besoin.

The Dodo a récemment donné des nouvelles du miraculé, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont réjouissantes.

“J’avais créé un lien avec lui”

“Nous avons recueilli beaucoup de chiens émaciés, [mais] c’était le cas le plus grave que nous ayons jamais eu”, confie Jamie Gregory, fondateur et président de Vegas Pet Rescue Project, en revenant sur l’état initial de Raider. “Il était à 2 doigts de la mort. Nous n’arrivions pas à croire qu’il était encore en vie”, poursuit-il.

Samantha Curtis se souvient que, lors de la première nuit passée par le chien aux urgences du refuge, il avait réagi à ses caresses en lui léchant le visage, malgré sa grande faiblesse.

Elle avait continué de lui rendre visite tous les jours. “J’avais créé un lien avec lui”, raconte la bénévole.

Elle était ensuite devenue sa mère d’accueil. Raider pouvait ainsi poursuivre sa convalescence dans le confort, le calme et la sécurité d’une maison. Elle lui servait 4 petits repas par jour pour l’aider à prendre du poids sans bousculer son organisme, et l’accompagnait dans ses progrès. Il s’était ainsi remis à tenir sur ses pattes, marcher, puis courir.



“Je ne pouvais tout simplement pas le laisser partir”

Il avait également appris à surmonter quelques problèmes comportementaux, notamment la protection de ressources, grâce à Samantha Curtis et à un éducateur partenaire de l’association.



Un an après avoir ouvert les portes de son foyer et de son coeur à Raider, sa bienfaitrice a réalisé qu’elle ne pouvait “tout simplement pas le laisser partir”. Elle a décidé de le garder en l’adoptant officiellement.

Le chien est heureux auprès de sa maîtresse et se porte de mieux en mieux. Il pèse désormais 27 kilogrammes et ses journées sont rythmées par les jeux, câlins, savoureux repas et siestes.