Si affamé qu'il mangeait des ordures, ce chien croisé Berger Allemand de 8 kg trouve enfin sécurité et réconfort après un long combat pour survivre
Après avoir frôlé le pire, Raider incarne aujourd’hui l’un de ces parcours qui redonnent foi en la solidarité et en la résilience animale. Le croisé Berger Allemand, autrefois méconnaissable tant il était maigre et affaibli, a vu le cours de son existence changer du tout au tout grâce à l’attention d’une bénévole déterminée et à la mobilisation d’une communauté entière.
Raider revient de loin et sa nouvelle vie n’a absolument rien à voir avec l’ancienne, ce chien ayant troqué la maigreur extrême et la négligence contre le bonheur aux côtés de celle qui s’était donné pour mission de le sauver dès la première nuit passée au refuge.
Nous vous parlions de lui en septembre 2024. Ce croisé Berger Allemand ne pesait que 8 kilogrammes à son arrivée au Vegas Pet Rescue Project à Las Vegas, dans le Nevada (Etats-Unis). “C’est littéralement tout ce qu’il est ; la peau sur les os. Il n’y a rien d’autre. C’est vraiment difficile de voir ça”, s’indignait alors Samantha Curtis, bénévole dans cette structure d’accueil.
Samantha Curtis
Négligé par son ancien propriétaire, il se nourrissait de toutes sortes de déchets. Il avait d’ailleurs dû être opéré en urgence pour les extraire de son estomac.
Grâce aux milliers de dollars en dons reçus par l’association, celle-ci avait pu assurer tous les soins dont Raider avait besoin.
The Dodo a récemment donné des nouvelles du miraculé, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont réjouissantes.
“J’avais créé un lien avec lui”
“Nous avons recueilli beaucoup de chiens émaciés, [mais] c’était le cas le plus grave que nous ayons jamais eu”, confie Jamie Gregory, fondateur et président de Vegas Pet Rescue Project, en revenant sur l’état initial de Raider. “Il était à 2 doigts de la mort. Nous n’arrivions pas à croire qu’il était encore en vie”, poursuit-il.
Samantha Curtis se souvient que, lors de la première nuit passée par le chien aux urgences du refuge, il avait réagi à ses caresses en lui léchant le visage, malgré sa grande faiblesse.
Elle avait continué de lui rendre visite tous les jours. “J’avais créé un lien avec lui”, raconte la bénévole.
Elle était ensuite devenue sa mère d’accueil. Raider pouvait ainsi poursuivre sa convalescence dans le confort, le calme et la sécurité d’une maison. Elle lui servait 4 petits repas par jour pour l’aider à prendre du poids sans bousculer son organisme, et l’accompagnait dans ses progrès. Il s’était ainsi remis à tenir sur ses pattes, marcher, puis courir.
Samantha Curtis
“Je ne pouvais tout simplement pas le laisser partir”
Il avait également appris à surmonter quelques problèmes comportementaux, notamment la protection de ressources, grâce à Samantha Curtis et à un éducateur partenaire de l’association.
Samantha Curtis
Un an après avoir ouvert les portes de son foyer et de son coeur à Raider, sa bienfaitrice a réalisé qu’elle ne pouvait “tout simplement pas le laisser partir”. Elle a décidé de le garder en l’adoptant officiellement.
A lire aussi : Un chiot errant qui ne connaît rien de la vie apprend le calme et le respect grâce à la randonnée, puis trouve enfin sa famille pour la vie
Samantha Curtis
Le chien est heureux auprès de sa maîtresse et se porte de mieux en mieux. Il pèse désormais 27 kilogrammes et ses journées sont rythmées par les jeux, câlins, savoureux repas et siestes.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 2 h
Juste un correctif : il ne s'agit pas de " négligence" mais de "maltraitance extrême". C'est bien de pouvoir mettre les mots sur les maux.
C'est super que quelqu'un puisse avoir la foi pour ce chien suffisamment pour lui rendre sa place, celle de compagnon de l'humain.
J'aime Répondre Signaler