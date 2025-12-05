Le pari fou d’un couple, qui économise pendant près de 10 ans et planifie un long voyage avec son chien

Depuis 2015, Matt et Jane sont plus soucieux de leur argent. Ils ont commencé à économiser pour s’offrir le voyage de leur rêve. Au programme, la découverte de l’Europe tout entière en compagnie de leur chien, Meiji. Ce dernier s’est extrêmement bien adapté à cette vie d’aventure et l’apprécie autant que ses propriétaires.

Depuis 2015, Jane, une femme de 38 ans et Matt, âgé de 42 ans, ont un rêve en tête : économiser pour voyager pendant plusieurs années avec leur femelle Beagle de 10 ans, Meiji. Ce projet, ils ont pu le réaliser après avoir fait preuve d’une organisation minutieuse pendant 10 ans. Ainsi, depuis juin 2024 comme l’a précisé CNA Lifestyle, ils profitent pleinement de leur Odyssée dument gagnée.

Tous les 2 sont originaires de Sengkang, en Indonésie, là où ils vivaient avant leur départ. Cela faisait 10 ans qu’ils organisaient minutieusement leur quotidien autour de leur voyage. Pour financer ce périple, qui devrait a priori durer 2 ou 3 ans, ils ont commencé par louer une chambre de leur grand appartement.

@manwomandoggo / Instagram

Un projet réfléchi

Les époux se sont aussi mis à économiser l’argent qu’ils gagnaient grâce à leur salaire dans la fonction public et sont restés raisonnables au quotidien, sans trop se priver pour autant : « En moyenne, nous avons pu épargner la majeure partie de nos revenus, près de 90 %, en maîtrisant nos dépenses », témoignait Jane.

L’idée n’était pas de partir sur un coup de tête, mais bien de travailler et réfléchir pour obtenir une situation plus confortable pour réaliser ce projet : « Nous avons commencé à investir plus régulièrement et à planifier une retraite anticipée qui inclurait des voyages et un rythme de vie plus tranquille », précisait la trentenaire.

Un compagnon de route fidèle

Pour le couple, il était évident que Meiji devait faire partie de ce voyage. Elle profite d’ailleurs pleinement de cette expérience et sa compagnie est agréable pour ses maîtres.

A lire aussi : Un chien au grand cœur choisit "son" chaton et décide de l'élever comme son propre petit (vidéo)

Lesquels n’ont absolument pas à se plaindre tant elle s’adapte bien à cette nouvelle vie : « Meiji est plus calme qu'avant, quand elle était un chiot hyperactif, mais elle est toujours en pleine forme et nous n'avons pas à nous inquiéter pour elle. En fait, c'est tellement facile de voyager avec elle maintenant. Elle dort quand nous sommes sur la route ou pendant nos jours de repos et joue quand nous sommes dehors. C'est la compagne de voyage idéale », assurait Jane.

Le trio a déjà visité une bonne partie de l’Europe, soit les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Albanie, ou encore l’Autriche. Le voyage se poursuit et il est possible de suivre ses aventures sur son compte Instagram.