Une fois adoptée, cette chienne qui n'avait jamais connu le confort d'un lit instaure un petit rituel du soir (vidéo)

Samantha Vicha vit à Columbus, dans l’Ohio (États-Unis). Au cours du mois de novembre, elle a ouvert les portes de sa maison et de son cœur à une chienne répondant au nom de Pearl. L’adoptée, qui n’avait jamais connu de lit, a mis en place un petit rituel adorable le soir.

Pearl, une femelle Golden Retriever de 3 ans, a récemment été adoptée par Samantha Vicha. Avant de rejoindre son nouveau foyer, la chienne n’avait jamais été autorisée à monter sur un lit.

Au sein de son nouveau petit nid douillet, la boule de poils a découvert les plaisirs simples de la vie de famille et les savoure pleinement. Fermement accrochée à sa seconde chance, Pearl a décidé qu’il était temps d’essayer le lit des humains.

« La voir monter sur le lit pour la première fois m'a fait fondre le cœur »

Quelques semaines après son arrivée, la chienne Golden Retriever a développé un petit rituel. Chaque soir, elle se place au bord du lit de son adoptante, se plaque contre lui et essaye timidement de grimper.

« La voir monter sur le lit pour la première fois m'a fait fondre le cœur, confie Samantha au micro de Newsweek, elle semblait hésitante au début, mais dès qu'elle a compris que c'était doux et sûr, elle s'y est abandonnée. C'était un moment si tendre. Elle dort si profondément maintenant. »

© @samantha.vicha / Instagram

« Son histoire a touché tellement de gens »

Depuis, Pearl a fait du lit de son adoptante son endroit préféré et y dort toutes les nuits. « Impossible de la réveiller ! Je voulais montrer à quel point les moments de sauvetage peuvent être magiques et combien les chiens se sentent vite chez eux quand on les aime, précise Samantha, son histoire a touché tellement de gens. Je suis ravie que le bonheur de Pearl ait pu apporter un peu de joie à d'autres. »

Une vidéo, publiée sur Instagram, a effectivement reçu plus de 40 000 mentions « j’aime » et fait fondre le cœur de milliers d’internautes. « Tellement mignonne », commente une utilisatrice du réseau social sous le charme. « Ma Golden Retriever est pareille. Sauf qu’elle est juste trop paresseuse pour sauter, alors je dois l’aider », témoigne une autre adoptante.

Ce n’est pas la première fois qu’un chien de refuge profite de sa première sieste dans un lit confortable. Dans le Missouri, par exemple, un toutou nommé M. Puglsey a passé 7 mois dans un refuge dans l’espoir d’obtenir son billet pour une nouvelle vie.

Lorsque le bonheur est venu frapper à la porte de son cœur, l’animal n’a pas couru dans le jardin ni joué avec ses nouveaux accessoires : il s’est directement précipité sur le grand lit de son humain pour s’y reposer ! M. Puglsey avait enfin découvert le bonheur de dormir dans un lit douillet.