"Créer un environnement plus serein et bienveillant", ce Golden Retriever entame officiellement sa mission auprès d'enfants victimes de violences

Vitis se tient prêt à adoucir le quotidien des mineurs victimes ou témoins de violences, accueillis à l’hôpital de Mont-de-Marsan (40). Avec son tempérament apaisant et son rôle spécialement pensé pour accompagner les plus vulnérables, l’arrivée de ce Golden Retriever marque un tournant dans l’attention portée au bien-être émotionnel des enfants confrontés à des situations douloureuses.

Aider, par sa présence réconfortante, les enfants victimes de violences (physiques, sexuelles, psychologiques) ou témoins de violences conjugales. Telle est la noble mission de Vitis, chien de soutien émotionnel dont l’intégration à l’Unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED), au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan dans les Landes, a été officialisée le 2 décembre 2025.

Cette initiative innovante au sein de l’unité en question et la signature de la convention de partenariat sont rapportées par Actu Landes .

Vitis, Golden Retriever ayant fêté son premier anniversaire le 17 octobre, a été formé par Adap’ton Chien, association basée à Châtillon-sous-les-Côtes dans la Meuse.



Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan (Page Officielle) / Facebook

S’appuyant sur son apprentissage et ses aptitudes naturelles, le quadrupède se tient à la disposition des mineurs pour les aider à libérer leur parole lors des auditions judiciaires, des examens médico-légaux et des évaluations psycho-sociales. Ce sont, en effet, des étapes à la fois nécessaires pour la prise en charge des enfants et susceptibles de les intimider, et donc de les empêcher de s’exprimer.

“Favoriser la résilience et la reconstruction” grâce à Vitis

D’après le Centre hospitalier de Mont-de-Marsan, le recours aux précieux services de ce chien de soutien émotionnel est de nature à “limiter la sur-victimisation”, “créer un environnement plus serein et bienveillant” et “favoriser la résilience et la reconstruction”.



Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan (Page Officielle) / Facebook

Il intervient aux côtés de sa référente au sein de l’unité, l’infirmière puéricultrice et coordinatrice Céline Valenti-Lamarque.

La convention de partenariat a été signée, pour une durée de 10 ans, par le CHI de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, le Tribunal judiciaire, Adap’ton Chien, ainsi que l’association La Voix de l’Enfant.



Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan (Page Officielle) / Facebook

A lire aussi : "J’ai commencé avec seulement 2 couleurs", cette maîtresse a appris à ses chiens à jouer au Uno et ce sont de vrais pros (vidéo)

En intégrant Vitis au cœur de son dispositif, l’UAPED franchit une nouvelle étape dans la prise en charge sensible et adaptée des mineurs confrontés aux violences. Au-delà de la dimension symbolique, cette initiative traduit la volonté de repenser l’accueil des enfants en plaçant leur bien-être émotionnel au centre des priorités.