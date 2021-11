En nettoyant une maison abandonnée, elle trouve un chien enfermé dans le grenier et le confie à sa belle-soeur

Un simple coup de téléphone a changé pour toujours la vie d'une chienne abandonnée et d'une mère de famille. Le 8 octobre 2021, une femme nettoyait une maison dans le comté de Carbon, en Pennsylvanie, lorsqu'elle a découvert une résidente pour le moins inattendue... Son premier réflexe a été de contacter sa belle-sœur.

Jami Lassell ne s'attendait pas à recevoir des nouvelles aussi déchirantes de la part de sa belle-sœur. Cette dernière a été surprise de découvrir une chienne enfermée dans le grenier d'une maison abandonnée. L'animal avait rongé les murs et la porte pour tenter de se libérer. Le sol de sa « prison » était jonché d'excréments, ainsi qu'infesté de puces.

Personne ne sait depuis combien de temps ce jeune Pitbull, nommé Remi par ses sauveteurs, est resté coincé. 10 minutes après avoir reçu le coup de téléphone, Jami est arrivée sur les lieux. Malgré l'épreuve terrible endurée, Remi a accueilli chaleureusement la nouvelle arrivante.

« C'est la chienne la plus affectueuse que j'ai jamais rencontrée », a-t-elle déclaré au Dodo. « Dès qu'elle m'a vue, sa queue a commencé à bouger – elle voulait juste de l'amour. »

© Jami Lassell

Une adoption plus tôt que prévu

Jami Lassell avait prévu de recueillir le canidé famélique, le temps qu'il se rétablisse et qu'il trouve une nouvelle famille. Mais à partir du moment où Remi a mis les pieds dans la demeure de sa bienfaitrice, le plan a changé...

« Elle est rentrée à la maison avec moi et je me suis dit : "Je ne peux pas l'abandonner" », a confié Jami. Après avoir reçu un bon repas et un traitement contre les puces, Remi a eu droit à une petite visite chez le vétérinaire. Le professionnel de santé a remarqué que l'une de ses pattes était cassée et nécessitait une intervention chirurgicale.

Bien que la chienne ait souffert, elle n'en demeure pas moins résistante et remplie d'amour. Elle se montre également extrêmement patiente avec les 4 jeunes enfants de sa nouvelle propriétaire.

© Jami Lassell

La famille s'agrandit

Après quelques semaines dans sa nouvelle maison, Remi a noué un lien indestructible avec son petit frère de 9 mois, le deuxième chien du foyer. « Ce sont les meilleurs amis du monde, ils font tout ensemble », a expliqué Jami. « Nous nous promenons souvent, ils dorment l'un à côté de l'autre la nuit dans mon lit. »

© Jami Lassell

Remi s'est complètement transformée en une créature heureuse et épanouie. Aujourd'hui en excellente santé, elle profite de chaque instant précieux que lui offre la vie. Et sa nouvelle maman est ravie d'avoir agrandi sa famille. « C'est mon petit bébé », a-t-elle conclu.

A lire aussi : Le second souffle d'une chienne souffrant de maigreur et de la gale

© Jami Lassell