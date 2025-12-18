« Au 748e jour, toujours en attente de sa famille », cette chienne qui a grandi au refuge reçoit une nouvelle inespérée (vidéo)

Billie, une chienne croisée Border Collie, avait perdu tout espoir de réaliser son rêve : être adoptée par une famille aimante. Prise en charge par l’association Animal Care Society de Louisville (Kentucky, États-Unis), la boule de poils a passé plus de 2 ans au refuge.

Billie a poussé les portes de l’Animal Care Society, alors qu’elle n’était âgée que de quelques mois. 2 ans plus tard, le chiot devenu adulte se trouvait toujours au refuge, en rêvant de voir son âme sœur apparaître.

Comme le rapporte Newsweek, la chienne a été maintes fois ignorée par les adoptants potentiels. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut voir Billie lors de son premier jour au refuge, qui remue la queue et dresse les oreilles. À ce moment-là, elle était « ravie de chercher sa famille pour toujours ! » Puis, les images changent pour présenter Billie, allongée dans son chenil, « au 748e jour, toujours en attente de sa famille pour toujours ».

© @animalcaresociety / Instagram (capture d'écran)

« Nous savons que la famille idéale pour Billie existe »

En légende de la vidéo, ses bienfaiteurs ont décrit la chienne comme étant « pleine de vie et avec un cœur rempli d’amour ». Toutefois, « elle a besoin d’un propriétaire dévoué et expérimenté, qui puisse être patient et compréhensif avec elle », en raison notamment de « ses tendances à faire de la protection de ressources ».

Déterminés à l’aider à réaliser son plus grand rêve, ses anges gardiens ont ajouté : « Nous savons que la famille idéale pour Billie existe, et nous ne perdons pas espoir. Nous espérons que vous non plus. Venez lui rendre visite […] dès aujourd’hui ! »

De nombreux internautes, bouleversés par l’histoire de cet animal, ont exprimé leur soutien dans les commentaires.

Une chance de connaître le bonheur absolu

En novembre 2025, une bénévole de l’association a partagé une merveilleuse nouvelle sur les réseaux : « Depuis la publication de la vidéo, Billie a été placée dans une famille d’accueil en vue d’une adoption ! Nous sommes ravis pour elle et sa nouvelle famille. Nous espérons que ce sera le couple parfait ! »

Pléthore d’internautes, qui suivaient l’histoire de la chienne, ont explosé de joie. « Bravo Billie ! Tu mérites un foyer merveilleux ! », commente un utilisateur d’Instagram. « Merci ! », a tout simplement écrit un internaute, heureux d’apprendre qu’une famille a enfin donné une chance à Billie.