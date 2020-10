Un Yorkshire risque sa vie en défendant celle de sa maîtresse face à un serpent venimeux

Constatant qu’un serpent à sonnette risquait de s’en prendre à ses maîtres lors d’une randonnée, un chien a fait face au reptile pour les protéger. Ce faisant, il a été mordu et a dû être emmené aux urgences vétérinaires.

Le vendredi 31 juillet dernier, Devin Diede, sa femme Alex et leur chien Bear effectuaient une randonnée dans le Dakota du Sud (Nord des Etats-Unis). Alors qu’ils s’apprêtaient à s’engager sur le circuit Centennial Trail, près du lac Sheridan, le Yorkshire Terrier de 11 ans s’est rendu compte que ses propriétaires étaient en danger.

Sur leur chemin se trouvait, en effet, un serpent à sonnette. Ce reptile est capable d’infliger des morsures violentes, inoculant un venin potentiellement mortel. Ni Alex ni Devin ne s’en étaient aperçus, à la différence de Bear, comme le rapporte KEVN-Black Hills Fox. En s’interposant, le petit chien senior a été mordu par le crotale.

D’après Devin Diede, « Alex aurait marché sur le serpent qui l’aurait mordue si Bear n’avait pas été là ». Le quadrupède a donc sauvé la vie de sa maîtresse, en mettant la sienne en péril.

Au départ, néanmoins, le couple n’était pas sûr de l’attaque du chien par le serpent. Bear n’avait ni gémi, ni aboyé. Quand ils l’ont inspecté, ils n’ont pu trouver aucune trace de morsure. Ce n’est qu’un court instant plus tard, quand Devin et Alex ont vu qu’il ne s’appuyait plus sur sa patte avant, qu’ils ont compris qu’il y avait urgence.

Ils ont couru sur 3 km en portant leur animal jusqu’à la voiture. Le trajet a ensuite duré une heure et demie jusqu’à la clinique vétérinaire la plus proche, celle de Rapid City. Entretemps, il ne pouvait plus marcher. Arrivé sur les lieux, il a immédiatement été pris en charge et reçu une transfusion sanguine. Le vétérinaire a pu localiser la morsure sur sa poitrine, près de l’épaule. Heureusement, il ne portait qu’une seule lésion.

Bear a passé la nuit en clinique vétérinaire. Le lendemain matin, le spécialiste a appelé ses maîtres pour les rassurer ; son bilan sanguin était bon. Ils pouvaient venir le récupérer.

A la maison, le courageux chien s’est bien remis de l’attaque et il a recommencé à marcher normalement. Bear « est un petit dur à cuire et définitivement un héros », conclut un Devin Diede soulagé et reconnaissant envers son fidèle ami.