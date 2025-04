La tentative maladroite mais touchante d'un chien voulant s'attirer la sympathie du chat des voisins (vidéo)

Nova, une chienne Golden Retriever, est la vedette du compte TikTok « @novathegoldenn » où plus de 17 000 followers suivent ses aventures.

Elle veut être l’amie de tous ceux qu’elle croise, qu’il s’agisse d’autres chiens, d’humains ou de chats. Nova cherche en particulier à s’attirer la sympathie d’un félin appartenant à des voisins et répondant au nom de Todd.

Récemment, la chienne a eu l’occasion d’exaucer son vœu. Alors qu’elle était promenée par sa maîtresse dans le quartier, elle a vu le chat tuxedo en question venir à sa rencontre. Le matou affichait une posture résolument amicale, caractérisée notamment par sa queue relevée.

Todd se sentait manifestement prêt à faire plus ample connaissance avec Nova, qui était aux anges. Après être restée quasi immobile pendant un bref moment, la chienne a reniflé le chat et l’a observé attentivement, puis a laissé libre cours à sa joie.



@novathegoldenn / TikTok

Un enthousiasme déroutant pour Todd

Une joie un petit peu excessive au goût de Todd, qui a été surpris par cette soudaine agitation. Les sautillements de la Golden Retriever ont quelque peu effrayé son vis-à-vis, qui a préféré s’éloigner à toute vitesse et se tenir à bonne distance pour le regarder reprendre sa balade.

La chienne était évidemment déçue. La prochaine fois, elle devra tempérer son excitation si elle veut se donner une chance de convaincre Todd d’accepter son amitié.

La scène a attendri et touché de nombreux internautes. On peut la découvrir dans la vidéo ci-dessous, partagée le 29 mars 2025 sur TikTok, où elle a généré plus de 800 000 vues, et relayée par Parade Pets :

A lire aussi : Une chienne ouvre la porte de la maison pour s'échapper et invite les chats de la famille à la suivre mais des voisines bienveillantes interviennent à temps (vidéo)