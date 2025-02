Blessée à la patte, une chienne de refuge sauvée de l’amputation grâce à un élan de solidarité

Le risque pour Soopr Girl de se retrouver privée d’une patte à la suite d’une fracture était élevé, mais les bénévoles qui prenaient soin de cette chienne et les vétérinaires étaient déterminés à sauver le membre en question. La générosité des donateurs leur a permis d’atteindre leur objectif.

Soopr Girl, qui semble être une croisée Labrador Retriever, était récemment arrivée au refuge du comté de Jackson (Jackson County Animal Shelter), dans le Michigan, où les bénévoles avaient tout de suite constaté qu’elle boitait.

Ces derniers étaient inquiets en voyant à quel point sa patte arrière gauche lui faisait mal. La chienne au pelage noir marqué de blanc ne pouvait d’ailleurs pas s’appuyer dessus.



Jackson County Animal Shelter and Animal Control / Facebook

Malgré la douleur, Soopr Girl affichait une douceur exceptionnelle et se montrait très affectueuse envers ses bienfaiteurs, qui ont été séduits par son tempérament.

Ils continuaient de prendre soin d’elle et de suivre l’évolution de son état de santé, craignant l’amputation. Un appel aux dons a été lancé par le refuge le 4 février dans le but de récolter les fonds nécessaires à ses traitements et à son opération.

La solidarité s’est rapidement mise en place au sein de la communauté locale ; en quelques jours, le montant demandé a été atteint.

Opération réussie et convalescence chez la directrice du refuge

Grâce à cela, l’intervention chirurgicale a pu avoir lieu le lundi 10 février. Elle s’est déroulée à la perfection et la patte de la chienne a été sauvée, rapportait WILX 10.

On peut voir le moment joyeux où Soopr Girl a quitté l’hôpital vétérinaire de l’Université d'État du Michigan dans la vidéo ci-dessous, postée sur la page Facebook du Jackson County Animal Shelter :

C’est la directrice du refuge Lydia Sattler qui est allée la chercher à la clinique. Elle l’accueillera chez elle, au sein de sa famille, pendant toute la durée de sa convalescence.

Jackson County Animal Shelter and Animal Control / Facebook

Soopr Girl suivra 8 semaines de physiothérapie, puis sera proposée à l’adoption pour lui permettre de prendre un tout nouveau départ dans la vie. Un rêve qui n’aurait pas pu être concrétisé sans l’équipe du refuge du comté de Jackson et la générosité dont la communauté a fait preuve.