Un chien achève brillamment sa mission de protection d'une espèce d'oiseau en danger

Les îles Scilly, également appelées Sorlingues, forment un archipel situé au large des Cornouailles dans le sud-ouest de l’Angleterre. Des efforts y sont déployés pour assurer la protection d’une espèce d’oiseau de mer dont la population est menacée par certains animaux, en particulier des rongeurs qui convoitent leurs œufs.

Il s’agit de l’océanite tempête (Hydrobates pelagicus) ou pétrel tempête, qui est le plus petit des oiseaux de mer du Vieux Continent. L’une de ses particularités est qu’il vole au ras des vagues en suivant les bateaux de pêche.



Pour en préserver les effectifs, notamment pendant les périodes de reproduction et de nidification, The Isles of Scilly Wildlife Trust, association chargée de la protection de la faune sauvage des Sorlingues, a fait appel à une chienne et à son puissant flair. Cette dernière est une femelle Bouvier Australien qui répond au nom de Kuki.

Les 10 et 11 février 2025, elle a été envoyée sur les îles de St Agnes, Gugh et Annet pour y détecter d’éventuels rongeurs mangeurs d’œufs de pétrels. Au cours de l’automne 2024, des signes laissant suspecter la présence de souris et de rats avaient été relevés sur l’archipel, suscitant l’inquiétude au sein de The Isles of Scilly Wildlife Trust.

Kuki a donc ratissé les secteurs qui lui ont été attribués et n’a heureusement rien trouvé d’inquiétant. Le résultat de son formidable travail a rassuré tout le monde au sein de l’organisation, à commencer par son directeur Julian Branscombe. « Il n'y avait aucun signe de rats. Excellent travail de Kuki », s’est ainsi réjoui ce dernier auprès de la BBC.

Une mission que la chienne a menée aux côtés de Laura Bambini, de l’association Royal Society for the Protection of Birds, et Tessa Coledale de Biosecurity for England.

« Kuki est entièrement concentrée sur la détection des rats et c'est vraiment comme un grand jeu pour elle », a assuré Tessa Coledale. Celle-ci a également insisté sur l’importance du rôle du canidé quant à la préservation des animaux de la région en général, non seulement l’océanite tempête, mais aussi d’autres espèces telles que les puffins, les mouettes et les phoques gris.

