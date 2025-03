Un chien condamné à l’euthanasie par erreur rentre chez lui après une attente interminable

Natasha et Jordan ont certainement vécu l’un des pires moments de leur vie quand leur chien, Ralph, a été emmené de force par des agents du contrôle animalier. Ceux-ci étaient persuadés qu’il était un American Bully XL, race désormais interdite au Royaume-Uni. Heureusement, des examens ont prouvé le contraire.

Depuis le 1er février 2024, au Royaume-Uni, il est illégal de détenir des chiens considérés comme dangereux, dont le Pitbull Terrier, ou encore l’American Bully XL. En l’absence de dérogation, les propriétaires de ces derniers ont l’obligation de les faire euthanasier. Dans ce contexte, Ralph, le chien de Jordan Williams et de sa compagne Natasha Goodall, a failli se faire piquer à tort après un signalement.

Quand l’interdiction a été votée dans le pays, les propriétaires ont compris avec effroi qu’ils allaient devoir faire leurs adieux à leur animal de compagnie. L’Angleterre a adopté une tolérance 0 pour les chiens concernés à cause d’une hausse des attaques fatales.

Natasha Goodall / Facebook

Un affligeant malentendu

Jordan et Natasha ne se sont pas inquiétés pour Ralph, qui ne comptait pas parmi les races illégales. Pourtant, ils ont vu des policiers débarquer chez eux à la suite d’un signalement. Le canidé était accusé d’être un American Bully XL, ce que ses propriétaires ont absolument contesté. Leurs interlocuteurs n’ont toutefois pas souhaité entendre leur argumentaire et ont embarqué le chien dans leur véhicule pour un contrôle ADN.

Pendant 6 longues journées, ses propriétaires ont attendu de ses nouvelles, ne sachant pas s’ils pourraient le revoir un jour. Les doutes ont commencé à les envahir puisque Ralph était un chien croisé et que, par conséquent, il pouvait avoir des gênes de chien dangereux.

Le cœur du couple s’est serré lorsqu’il a reçu un email de la police. Celui-ci indiquait qu’effectivement, Ralph avait des caractéristiques appartenant au American Bully XL. Toutefois, celles-ci étaient trop infimes pour qu’il soit considéré comme tel, alors, il était libre de rentrer chez lui. Une nouvelle qui a ému sa famille aux larmes : « Nous nous sommes levés d'un bond et avons pleuré, c'était bouleversant », partageait Natasha dans un témoignage rapporté par Yahoo News.

Ralph et ses proches ont été réunis dans des retrouvailles réconfortantes. Même si Jordan et Natasha sont soulagés, cette dernière garde un très mauvais souvenir de l’incident : « Je suis vraiment déçu de la façon dont la police a géré l'affaire [...] Je pense que la police a vraiment besoin d'être informée des races qu'elle cherche à capturer, car elle cause tellement de souffrance aux propriétaires que c'est injuste », partageait-elle.