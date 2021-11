Un témoignage anonyme sauve la vie d’une chienne enchaînée dehors, affamée et frigorifiée

Alors que les températures continuent de dégringoler dans la région, une chienne était enchaînée dehors à la merci des éléments, sans eau ni nourriture, dans une ville du Michigan. Son cauchemar a pris fin quand un anonyme s’en est aperçu et lancé l’alerte.

Ladybug n’aura plus à souffrir du froid, de la faim et de la négligence. Elle ne passera plus ses journées et ses nuits enchaînée dehors, puisqu’une association l’a prise en charge après avoir été alertée par un témoin, comme le rapportait WZZM13 ce lundi 22 novembre.

Le sauvetage de cette chienne d’un an, croisée Bouledogue Américain, a eu lieu le weekend dernier à Muskegon, dans l’Etat du Michigan. Dans la région, les températures sont proches de zéro. Elles sont même devenues négatives en ce début de semaine. C’est dire la souffrance à laquelle l’animal était exposé en étant à l’extérieur en permanence, attaché à une lourde chaîne et n’ayant pour seul abri qu’une niche pas du tout isolée.



Pound Buddies / Facebook

Le canidé n’avait pas non plus de quoi manger ni boire. Ses gamelles étaient désespérément vides, si l’on excepte les tas de feuilles mortes qui s’y étaient formés. Ses propriétaires n’avaient visiblement plus l’intention de s’occuper de cette chienne depuis des mois, au vu de son état de santé et de sa maigreur.



Pound Buddies / Facebook

La fin du calvaire

Un homme s’est rendu compte de la situation et l’a aussitôt signalée. Une association locale, Pound Buddies, a répondu à l’appel. Ses bénévoles se sont rendus sur les lieux et ont posé aux maîtres de la chienne un ultimatum de 24 heures pour lui assurer des conditions de vie décentes, sans quoi ils en aviseraient les autorités.



Pound Buddies / Facebook

Le lendemain, rien n’avait changé. Elle avait passé une nuit de plus dans le froid glacial. La pauvre « avait creusé un trou dans la terre humide et la boue. Elle s’était recroquevillée et grelottait », raconte Lana Carson, directrice exécutive de l’organisation. Il était grand temps de la sauver.

Accompagnée de la police, l’équipe de Pound Buddies a emmené la chienne loin de cet enfer et l’a accueillie dans son refuge. Ce sont les bénévoles de l’association qui l’ont appelée Ladybug. Ils se sont aussitôt mis au travail pour lui apporter les soins de base, avant l’examen vétérinaire.



Pound Buddies / Facebook

« Celui ou celle qui l'adoptera aura une chienne incroyable »

Ladybug souffre surtout de problèmes de peau, notamment autour du cou à cause de la chaîne qui l’enserrait, et doit regagner quelques kilogrammes. Ceux qui s’occupent d’elle espèrent pouvoir la proposer à l’adoption dans une semaine, quand elle aura repris des forces. Ils ont d’ailleurs été charmés par sa douce personnalité, puisqu’elle semble très bien s’entendre avec les enfants, les chats et ses congénères.

« Celui ou celle qui l'adoptera aura une chienne incroyable », assure Lana Carson. Cette personne aura également sauvé une vie, celle « d’un animal qui avait besoin d’une seconde chance », poursuit la bénévole.