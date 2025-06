Une chienne avait disparu depuis 3 jours, mais une inconnue a deviné exactement où la trouver

Jason Medina et sa famille, qui comprend une croisée Pitbull de 7 mois appelée Bella, vivent dans le Wyoming (Etats-Unis).

La jeune chienne avait disparu le 24 mai 2025, alors qu’elle accompagnait la sœur de Jason Medina à bord de sa camionnette. Le jeune homme était en déplacement à ce moment-là, participant à une compétition de football. Bella avait été laissée seule brièvement dans le véhicule. A son retour, la conductrice avait constaté avec effroi qu’elle n’était plus là.



Powell Tribune

Toute la famille s’était aussitôt lancée à sa recherche. « Ils ne l'ont pas retrouvée, ils ne savaient pas où elle était, raconte Jason Medina au média local Powell Tribune. On pensait donc qu’elle avait poursuivi un lapin ou quelque chose comme ça. »

Rylee Ramsey, qui habite Powell, a eu vent de cette histoire et a décidé de prendre part aux recherches dans son secteur. 3 jours après la disparition de Bella, elle s’est rendue à Billings, là où plusieurs témoins avaient indiqué avoir aperçu la jeune chienne.

Elle a passé une bonne partie de la journée à sillonner la zone, puis a choisi de passer par une route secondaire. Quelque chose lui disait qu’elle avait une chance de l’y retrouver. Elle a suivi son instinct et a bien eu raison de la faire.

« Il y avait une tempête qui arrivait, je me suis retournée et elle était là, au milieu de l'autoroute », se souvient Rylee Ramsey. La chienne était terrifiée. « Je me suis juste arrêtée et assise sur le bord de la route avec de la nourriture, poursuit sa bienfaitrice. Elle est venue s'allonger juste à côté de moi et s'est retournée sur le dos ». Bella l’a même laissée la prendre dans ses bras et l’installer dans sa voiture. Elle ne s’attendait pas à une telle attitude de sa part.

« Elle a couru vers lui en remuant la queue »

Elle a emmené la chienne chez elle et a posté des messages à son sujet sur les réseaux sociaux. Elle l’a lavée en prenant soin de ne pas toucher ses pattes, qui semblaient endolories. Rylee Ramsey les a ensuite enveloppées dans des bandages, mais Bella les a retirés. A bout de forces, la chienne a dormi près de 12 heures.

Jason Medina a vu l’une de ses publications et l’a aussitôt contactée. Les retrouvailles ont eu lieu peu après. « C'était bien sa chienne, raconte Rylee Ramsey. Elle a couru vers lui en remuant la queue, en sautant sur lui et en lui faisant des bisous. »

A lire aussi : Cette femelle Berger Allemand rencontre ses deux nouveaux colocataires Cochons d’Inde qu’elle considère rapidement comme ses petits (vidéo)



Powell Tribune

Bella est enfin rentrée à la maison, auprès des siens, après 3 jours de peur et de survie.