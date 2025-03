L'adorable rituel quotidien d'un chien errant qui s'arrête devant une école maternelle pour apprendre l'empathie aux enfants et recevoir leurs caresses (vidéo)

Vitoria Vieira vit et travaille à Guaporé, dans l’Etat du Rio Grande do Sul dans le sud du Brésil. Depuis 3 ans, la jeune femme assiste quotidiennement à un rituel extrêmement touchant, et elle a récemment décidé de le filmer et de partager la vidéo sur son compte TikTok, « @vittoriavieira09 ».

En face de son lieu de travail se trouve une école maternelle. Tous les matins, à l’heure de la récréation, un chien errant au pelage noir s’arrête devant l’établissement, puis les enfants, ravis, le rejoignent et passent les mains à travers les barreaux pour le caresser.

Le canidé et les petits écoliers sont toujours heureux de se retrouver et de partager ce moment d’affection. Vitoria Vieira est tout aussi contente de pouvoir être témoin d’instants aussi précieux. « Les enfants adorent ça et le chien aussi », explique la Brésilienne à The Dodo, qui relaie la vidéo et l’histoire.



@vittoriavieira09 / TikTok

Si elle admet ignorer comment cette routine a commencé, Vitoria Vieira insiste sur le fait que ce chien affiche un comportement exemplaire envers ses jeunes amis humains.

Les chiens errants aussi ont le droit de se sentir aimés

La vidéo a été partagée le 27 février 2025 sur TikTok, où elle a généré plus de 200 000 vues. La scène qu’on y découvre a attendri de nombreux internautes. Parmi ceux qui ont commenté la publication, certains ont fait remarquer qu’il valait mieux faire preuve de prudence et prévenir tout risque d’accident entre le chien et les enfants. On voit toutefois dans la vidéo que ces derniers sont rejoints par une adulte, manifestement une employée de la maternelle, pour s’assurer qu’aucun problème ne survienne.

Ce qui est certain, c’est que ces interactions quotidiennes permettent au chien de se sentir aimé et aux enfants d’apprendre l’empathie. Pour les tout petits, il s’agit notamment d’intégrer l’idée que les animaux errants ont, eux aussi, droit au respect et à l’amour.

Voici la vidéo :

