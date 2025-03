5 ans après avoir vu ses chiots quitter le refuge les uns après les autres, la chance de cette chienne finit par tourner (vidéo)

Joy est arrivée au refuge il y a plusieurs années et a vu les années filer sous ses yeux. Elle n’intéressait pas les adoptants ou ne correspondait pas à leur profil et est finalement restée 5 ans au chenil. Ses chiots, desquels elle a accouché sur place, mais aussi ses congénères, se sont fait adopter, puis son tour a fini par venir.

Joy, une femelle croisée Terrier et Pitbull, a posé les pattes au refuge Always and Furever Animal Sanctuary, à Spring Hill (États-Unis), en 2019. A ce moment, personne n’imaginait que la chienne serait encore sur place 5 ans plus tard. Pourtant, aucune famille ne lui a laissé sa chance, mais ce n’était qu’une question de temps.

Joy était enceinte lorsqu’elle est arrivée dans un refuge du Kansas, rapportait Newsweek. À l’époque, le personnel du chenil avait attendu que tous ses petits trouvent une famille, puis l’avait placée sur la liste des euthanasies. La chienne avait pourtant encore toute la vie devant elle, alors les membres de Always and Furever Animal Sanctuary ont décidé de lui faire une place dans leurs locaux.

@abby.loucks / TikTok

Un animal attachant

Ils ont vite découvert la personnalité attachante de Joy et une bienfaitrice, Abby Loucks, s’est particulièrement liée d’amitié avec elle : « Joy porte parfaitement son nom et fait sourire tout le monde [...] C'est une fille tellement drôle », assurait cette dernière. Elle aurait adoré l’adopter, mais cela n’était pas possible. Alors, elle a tenté d’améliorer son quotidien au refuge en lui préparant régulièrement des escapades ou en lui donnant beaucoup d’attention.

Une chose était sûre, Joy était extrêmement bien entourée. Le personnel l’aimait beaucoup et aurait aimé que les adoptants voient sa véritable personnalité. Malheureusement, la chienne était plutôt négligée par les adoptants : « Elle n'a pas suscité beaucoup d'intérêt », témoignait Abby.

Le grand jour

Les bienfaiteurs de Joy ont décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux afin que les internautes découvrent son minois. Le clip est devenu viral sur TikTok, comptabilisant des milliers de vues. Quelques jours après, une famille s’est rendue au refuge en déclarant vouloir adopter la chienne. Une nouvelle inespérée pour Joy et tous ceux qui se sont occupés d’elle.

La boule de poils a désormais sa propre maison et des personnes qui l’aiment. Abby ne l’oubliera certainement jamais, tout comme les bienfaiteurs qui ont eu la chance de la côtoyer.