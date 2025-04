Un chien vient chercher son congénère handicapé pour jouer avec lui alors qu’il était laissé de côté (vidéo)

Maddie est un chien handicapé très heureux dans la vie quotidienne. Il rencontre toutefois quelques difficultés lors des interactions avec ses congénères, car il a parfois du mal à trouver sa place. Heureusement, il peut compter sur la gentillesse de ces derniers pour s’intégrer et jouer avec tout le monde.

Maddie, une chienne atteinte d’un handicap d’origine neurologique, a trouvé sa place au sein d’une famille aimante et mène un quotidien heureux. Elle est épanouie tant dans ses interactions avec ses proches que celles avec ses congénères. Lesquelles doivent parfois être encouragées, car la boule de poils ne trouve pas toujours sa place au milieu des autres chiens.

Depuis sa naissance, Maddie a toujours été un peu différente des autres chiens. Elle est née avec une lésion tronc cérébral, comme l’a indiqué The Dodo. Cette affection a des conséquences sur sa motricité, de façon générale. La chienne a par exemple du mal à contrôler ses mouvements.

@the.barrows / TikTok

Une interaction difficile

Puisque son langage corporel n’est pas tout à fait le même que celui de ses congénères, elle peut parfois être mise à l’écart par ces derniers. Elle est pourtant très sociable et joue volontiers avec ses paires lorsque ceux-ci viennent la chercher. C’est ce que montre une vidéo devenue virale sur TikTok. Dans le clip, Maddie se trouve au sein d’un parc à chiens, entourée de nombreux toutous qui s’amusent ensemble.

La chienne semble avoir extrêmement envie de poursuivre ses congénères, mais ne sait pas vraiment comment s’y prendre. Elle les regarde courir ici, puis là-bas, sans trop bouger, comme dépassée par la situation. Finalement, l’un des chiens s’approche d’elle avec sympathie et les 2 commencent à s’amuser ensemble. Le coup de cœur est immédiat et ils ne se lâchent plus !

« Tout ce qu'il faut, c'est un copain pour passer un bon moment »

La vidéo est devenue virale sur le réseau social, comptabilisant des millions de vues. Les internautes ont été touchés par l’altruisme entre les boules de poils : « Merci maintenant je pleure », commentait une personne, « Je suis si heureuse qu'elle se soit fait une amie », écrivait un autre internaute.

Finalement, Maddie est loin d’être seule. Son handicap n’est pas un frein à son épanouissement et elle n’a rien à envier aux autres quadrupèdes !