Désireux de trouver sa famille pour la vie, ce chien de refuge a passé 7 mois à tendre la patte à travers sa cage pour attirer l’attention

Certains chiens s’acclimatent plutôt bien à la vie en refuge mais d’autres ne s’y font jamais réellement… Pour Lancer, un adorable croisé, le quotidien en cage au sein du City of Mobile Animal Services était insoutenable. Chaque jour, le pauvre toutou tentait inlassablement de se faire remarquer auprès des potentiels adoptants qui venaient visiter le refuge. Pour se faire, il passait simplement sa patte au travers de la porte de son box et priait pour qu’une âme bienveillante daigne enfin lui accorder de l’attention. “Chaque fois que quelqu'un passait devant son chenil, il tendait la patte pour que quelqu’un la tienne”, a déclaré Mary Kate Hale, membre de l’organisation, auprès de la rédaction de The Dodo. Malheureusement, ce geste n’a pas semblé émouvoir les passants et ce, pendant 7 longs mois…

La chance d’une vie

Bien que très doux et amical, Lancer n’a jamais pu obtenir l’attention qu’il méritait. “Il est connu pour sa douceur et son amour pour le beurre de cacahuète. Après une séance de zoomies, on le retrouve souvent en train de faire la sieste à l'ombre, les jambes écartées comme une grenouille”, avait assuré Mary. Un jour, un bénévole du refuge a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a ainsi pris une photo du toutou et l’a publiée sur Facebook en ajoutant un petit texte de présentation très émouvant. Contre toute attente, la publication a suscité beaucoup d’intérêt ! “Dans les 24 heures qui ont suivi, Lancer a attiré l’attention de son futur papa, Nick”, avait alors confié Mary avec émotion.

En effet, après avoir vu la photo de Lancer, ce dénommé Nick s’est ensuite rendu sur place pour rencontrer le fameux pensionnaire délaissé. Le coup de foudre a été immédiat. L’homme a tout de suite vu le potentiel de ce joyeux et généreux compagnon et a décidé de l’adopter officiellement dans la foulée.

Aujourd’hui, Lancer vit sa meilleure vie auprès de son humain. Son long et triste séjour en refuge est désormais bien loin derrière lui et il profite enfin de son bonheur tant attendu. Nick est là pour le guider et le rassurer au quotidien.

