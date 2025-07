Une pharmacienne offre une friandise à ce Patou, il revient chaque jour pour la remercier (vidéo)

Ritchie, le Patou au grand cœur, ne se contente pas d’être fidèle ; il est aussi d’une reconnaissance exemplaire. Chaque geste d’attention à son égard devient un souvenir précieux et une bonne raison de tisser de nouveaux liens. Une simple friandise offerte par une pharmacienne a suffi pour qu’il adopte une nouvelle routine aussi attendrissante qu’attachante.

Ritchie n’oublie jamais ceux qui ont été gentils avec lui. Nous vous avions déjà parlé de ce Chien de montagne des Pyrénées qui s’était lié d’amitié avec un restaurateur qui lui avait offert des pains au fromage. Des années après, lui et sa propriétaire Laura Santos avaient rendu visite à cet homme au grand cœur, et le quadrupède s’était immédiatement souvenu de lui et de sa générosité.



ritchiethepyr / Instagram

Plus récemment, Ritchie a de nouveau fait parler de lui dans le même registre, non pas en Californie, mais en Floride.

Le chien accompagnait sa maîtresse à la pharmacie de son quartier. Rien de bien excitant pour le Patou jusqu’à ce que la caissière ouvre un sac de friandises et lui en offre une. Cette banale expérience a ainsi tout d’un coup pris une tournure intéressante pour l’imposant quadrupède.



ritchiethepyr / Instagram

« Cette dame avait donné une friandise à Ritchie il y a 5 mois. Maintenant, Ritchie veut y retourner tous les jours », peut-on lire de la part de sa propriétaire dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par The Dodo.

Passage obligé

Le passage par l’officine est donc devenu une étape incontournable lors des promenades quotidiennes de Ritchie. Il entre, se présente à la caisse et attend sagement son tour s’il y a une file d’attente. Après s’être régalé, il est généralement raccompagné jusqu’à la voiture de sa maîtresse par l’un des employés.



ritchiethepyr / Instagram

La caissière n’est, en effet, pas la seule à s’être prise d’affection pour ce chien. « Cette gentille dame n'avait aucune idée de ce dans quoi elle embarquait toute son équipe », a plaisanté sa propriétaire à ce propos.



ritchiethepyr / Instagram

Décidément, Ritchie n’en finit pas d’élargir son cercle d’amis. Sa gratitude, sa tendresse et son excellente mémoire en font une figure très appréciée de la communauté locale.