Un Golden Retriever ne peut contenir sa joie de rencontrer son nouveau petit frère, à qui il apporte des jouets (vidéo)

Nombre de propriétaires appréhendent l’arrivée d’un nouvel animal de compagnie. S’entendra-t-il avec le chien ou le chat déjà présent dans le foyer ? Récemment, une femme a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, qui montre la rencontre entre son Golden Retriever et un chiot, nouveau membre de la famille. Les images adorables ont fait fondre le cœur de millions d’internautes.

L’adoption d’un nouvel animal est toujours une grande aventure. Pour bien l’accueillir, il convient d’aménager correctement son lieu de vie, de prévoir plusieurs accessoires indispensables au quotidien pour satisfaire l’ensemble de ses besoins et de prendre de bonnes habitudes.

Parfois, l’arrivée d’un nouveau congénère dans le foyer peut être un moment redouté, en particulier quand il s’agit d’un chiot fragile rencontrant un chien adulte et fougueux. Sur le compte TikTok @carolinaretrievers, des millions d’internautes ont assisté à la rencontre entre une minuscule boule de poils chétive et un Golden Retriever. Comme le rapporte Newsweek, qui a relayé le clip, les images ont fait fondre leur cœur.

Une rencontre en douceur

Dans la vidéo, on peut voir Clyde, le chien âgé de 2 ans, s’exciter à la vue du nouvel arrivant. Ce dernier, répondant au nom de Marshall, est âgé de 10 semaines. Le grand Golden Retriever semble ravi et impatient de faire sa connaissance !

Lors de leur première interaction, Clyde le renifle doucement sous l’œil attentif de leurs propriétaires. On remarque que leurs queues battent à l’unisson. Clyde adopte ensuite un comportement touchant : il apporte un jouet et un coussin à Marshall.

D’autres images montrent que les 2 toutous se sont très vite attachés l’un à l’autre. Comme le révèlent nos confrères d’outre-Atlantique, Clyde et Marshall ont les mêmes parents : ils sont frères ! D’ailleurs, on peut lire « Je prends mon travail de grand frère au sérieux » en légende.

2 chiens inséparables

Depuis sa mise en ligne, le clip a récolté 10 millions de vues 1,8 million de mentions « j’aime ». « Ils vont être les meilleurs amis », commente Nat Geo Animals. « Un bon grand frère montre les ficelles du métier à son petit frère », écrit un autre utilisateur du réseau social.

Depuis, le couple ayant adopté les 2 animaux partage régulièrement des photos et des vidéos sur TikTok. Clyde et Marshall ont noué une relation forte. Ils sont devenus inséparables, et partagent des myriades d’aventures ensemble !

