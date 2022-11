Un Labrador tombe dans un égout profond de 3 mètres, association et pompiers sont appelés à l'aide

Dans un village du sud de l’Angleterre, le propriétaire d’un chien a dû appeler les secours après la chute du canidé dans un égout. Pompiers et membres d’une association de protection animale sont intervenus. Personne ne savait encore si Ollie était grièvement blessé ou indemne.

Un chien a été secouru après être tombé au fond d’un égout, rapportait la BBC. L’incident a eu lieu le 3 octobre à Holbury dans le comté du Hampshire.

Ollie, Labrador Retriever à la robe noire, avait malencontreusement marché sur le couvercle cassé d’une bouche d’égout située dans le jardin de derrière de ses maîtres. Ce qui avait précipité sa chute dans le conduit. Il s’était ainsi retrouvé pris au piège à 3 mètres de profondeur.



RSPCA

Dans l’impossibilité de lui venir en aide, son propriétaire a contacté les secours. Les pompiers du Hampshire ont dépêché leur unité de sauvetage animalier. L’antenne locale de la RSPCA (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) a également envoyé une équipe sur les lieux.

Les intervenants ont demandé aux voisins de ne pas utiliser leurs chasses d’eau pendant l’opération, afin de faciliter le travail des secouristes.

Ces derniers ne savaient rien de l’état du chien. Ils craignaient une blessure grave occasionnée par la chute.

« Malodorant », mais sain et sauf

Ils devaient également faire en sorte qu’Ollie reste le plus calme possible, « car même les chiens au tempérament amical peuvent changer d’attitude lorsqu'ils sont effrayés et stressés », d’après Graham Hammond, inspecteur de la RSPCA.

Le Labrador Retriever a finalement été hissé à la surface. Tout le monde a été soulagé de constater qu’il était indemne après un examen vétérinaire.

Pour Graham Hammond, c’était « un sauvetage simple, bien qu’un peu malodorant ». Ollie était quitte pour un bon bain…

RSPCA