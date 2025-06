Ce chien a grandi entouré de chats et cela se remarque au premier coup d'oeil (vidéo)

On dit souvent que l’on devient comme ceux qui nous élèvent. Pour Opie, un chien croisé Pitbull au cœur tendre, cela signifie se comporter comme un chat. Elevé par 3 félins, ce drôle et adorable de compagnon à 4 pattes a conquis des millions d’internautes en adoptant leurs manières, avec une tendresse désarmante.

Un chien croisé Pitbull répondant au nom d’Opie a fait rire et attendri de nombreux internautes par son comportement typiquement félin. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant lorsque l’on sait qu’il a grandi en étant entouré de chats.

Sa propriétaire Diana Alvarez, qui vit dans l’Etat du Massachussetts (Etats-Unis), l’avait adopté en 2018 alors que sa famille comptait 3 chats. Ces derniers ont donc rapidement fait figure de modèles à suivre pour le canidé qui avait encore beaucoup à apprendre. D’après sa maîtresse, les chats l’ont littéralement élevé.



@justopiethings / TikTok

Dans une vidéo postée le 31 mai 2025 sur le compte TikTok « @justopiethings » qui lui est consacré et relayée par Newsweek, on peut voir le chien couché dans la position du pain de viande, une posture que l’on rencontre surtout chez les chats. Pattes repliées sous l’abdomen et vêtu de l’un de ses pyjamas préférés, il se détend ainsi tout en observant attentivement ce qui se passe autour de lui à la maison.

Opie a adopté d’autres attitudes généralement affichées par les matous, comme le fait d’effectuer consciencieusement sa toilette en étant allongé sur le côté. Il va même jusqu’à se frotter contre les jambes de sa maîtresse, tout comme le font nos amis félidés domestiques. Il ne lui reste plus qu’à apprendre à miauler…

Le plus félin des Pitbulls

Dans la vidéo en question, on peut également voir à quel point ce chien aime les chats et les chatons, faisant preuve d’énormément d’affection à leur égard.

La publication est rapidement devenue virale, ayant généré 31,6 millions de vues sur TikTok. La voici :

Certaines des images que l’on y voit apparaissent dans une autre vidéo partagée sur Instagram et que nous avions relayée en septembre 2024. La « félinité » d’Opie lui valait déjà une grande popularité à l’époque.